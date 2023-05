Trhy jsou v závěru týdne nejisté kvůli americkému dluhovému stropu. PPF kupuje hráče v samoobslužné logistice a ecommerce, euro v Česku podle Fialy není tématem tohoto volebního období

Evropské akcie udržuje v napětí a z pohledu pohybu futures v opatrnosti otázka navýšení amerického dluhového stropu, která se blíží konci klíčového týdne, pro který bylo předpovídáno její rozhřešení. Evropské akcie (Stoxx600) jsou v tomto týdnu o 2 % níže a nejníže od úvodu dubna.

Americké trhy podpořila především svými výsledky i výhledem, což se sektorem přeneslo například také v 5% růst . Asijské akcie tento sentiment přenesly dále s výjimkou pevninské Číny, kde obchodování skončilo mírným poklesem.

Futures: DAX +0,1 %, CAC +0,4 %, FTSE +0,2 %, DJIA na zelené nule, S&P 500 taktéž, Nasdaq +0,1 %.

Skupina PPF kupuje od společnosti soukromého kapitálu Advent International patnáctiprocentní podíl v polské firmě InPost, která provozuje samoobslužné schránky pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody. PPF je nyní s celkovým podílem 16,75 procenta druhým největším akcionářem ve firmě InPost právě po Advent International. Součástí dohody je opce pro PPF na nákup dalších 15 procent akcií InPost od Advent International. Nacenění transakce je 10 EUR/akcie. Akcie InPost jsou obchodovány na burze Euronext v Amsterodamu.

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci není zavedení eura v Česku tématem, které by se mohlo řešit v tomto volebním období. V rozhovoru s ČTK to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Nejprve je nutné dát do pořádku český státní rozpočet a zkrotit inflaci, zdůraznil.

Jihokorejské společnosti Hyundai Motor Group a LG Energy Solution (LGES) postaví ve Spojených státech závod na výrobu baterií do elektromobilů za 4,3 miliardy USD (94,7 miliardy Kč). Závod se začne stavět v druhé polovině letošního roku a výroba baterií by měla začít nejdříve na konci roku 2025.