HN: Přerovskou Meoptu koupí nadnárodní investiční fond Carlyle Group

Stoprocentní podíl ve společnosti Meopta-optika, která v Přerově vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití, koupí podle informací Hospodářských novin za necelých 700 milionů eur (v přepočtu zhruba 16 miliard korun) nadnárodní private equity fond Carlyle Group. Na transakci se podle HN o víkendu dohodli zástupci fondu s Geraldem a Davidem Rausnitzovými, kteří Meoptu vlastní. Reakceifirmy se ČTK zatím nepodařilo získat. Marketingový ředitel Meopty Jiří Coufal webu E15 informaci nepotvrdil, ani nevyvrátil.



Fondu Carlyle Group v Česku patří start-up Phrase, který vyvíjí cloudovou platformu pro automatizaci a lepší efektivitu jazykových překladů, a od loňského roku také majoritní podíl v brněnském výrobci elektronových mikroskopů Tescan Orsay.



"Výsledek jednání (o prodeji stoprocentního podílu v Meoptě) nemůžu komentovat. Můžu potvrdit jen, že jdeme do finále," řekl HN Jan Brabec ze společnosti Deloitte Česká republika. Právě poradenské společnosti Deloitte a prodej Meopty řídí. Mezi zájemci o přerovský podnik byla i firma Carl Zeiss, která ale podle HN přišla o exkluzivitu a v obnoveném prodejním procesu skončila druhá.



Meopta v Přerově zaměstnává 1800 lidí a v roce 2021 vykázala rekordní čistý zisk 806,4 milionu korun. Profit Meopty se předloni meziročně zvýšil téměř osminásobně. Společnost hlavně díky vyšší poptávce po optoelektronice určené pro polovodičový průmysl a dentální medicínu v roce 2021 utržila 3,675 miliardy korun. Tržby meziročně vzrostly o miliardu korun a byly nejvyšší v historii podniku.



Hlavní část tržeb předloni Meopta získala ve strategických systémech, do kterých spadá optoelektronika. V této kategorii výrobků podnik utržil 2,793 miliardy korun. Následovala volná optika (350,3 milionu korun), sportovní optika (343,2 milionu korun) a vojenská technika (141,1 milionu korun). Zhruba 90 procent produkce Meopta-optika v roce 2021 exportovala do více než 70 zemí.



Výrazný růst tržeb vedení Meopty očekává také za rok 2022, jelikož poptávka po čipech kvůli mohutné digitalizaci stále roste. "Plán tržeb na rok 2022 je proto nastaven na úroveň 4,5 miliardy korun. Avšak již nyní očekáváme, že tento cíl bude překročen," uvedla ve výroční zprávě za rok 2021 generální ředitelka společnosti Meopta-optika Alena Moore.



Společnost Meopta-optika v posledních letech změnila svoji obchodní strategii. "Dnes je to především technologická společnost, která je dodavatelem opticko-průmyslových řešení a průmyslových aplikací například pro polovodičový průmysl či zdravotnictví. Výroba sportovní a vojenské optiky nyní tvoří pouze deset procent objemu prodeje," podotkla Moore.