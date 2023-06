Technická analýza S&P 500: Jasno až skoro jasno, ale objevují se první signály oblačnosti

dotaz laika: dotaz laika: úrokové sazby jsou už od začátku zimy dost "vysoce" (vzhledem k situaci v posledních 10-12 letech) __ A zdá se, že sazby jen tak neklesnou (minimálně ne do začátku zimy) - ale velké techy přitom prudce narostly !!___.A to nás ještě jedno (a možná i druhé?) drobné zvýšení úrok. sazeb čeká…a pak bude minimálné půlroční „klid“ ---Napodiv, NASDAQ překvapivě nemá žádnou tendenci výrazněji korigovat dolů.... Jak je to možné ?? ___Vypadá to, že ChatGPT/AI vstoupil jako neochvějný katalyzátor růstu, který dokáže více než kompenzovat i vysoké úrokové sazby (podobně jako nástup internetu v letech 1998 až 2000...?) A / aneb peníze/DOTACE nadále štědře rozdávané vládami (viď CR, SR, DE, IT, FR, ...) na kompenzaci vysokých cen energií (které mezitím ale již dříve ! výrazně klesly. – z.plyn, PHM,....) a živ. nákladů způsobují, že na trhu je stále mnoho volných peněz... to se ale děje za cenu toho, že zadlužení většiny zemí nadále prudce stoupá...

SFX