Euro se znovu zvedá a akcioví investoři naskakují na trend před inflačními čísly

Akciové trhy v Evropě navazují na svůj vzestup a přidávají další zisky, zhruba do půl procenta. Podobně jsou na tom také americké futures, které naznačují, že růstová série ještě nekončí. Dluhopisové výnosy mezitím mírně klesají a eurodolar obrátil znovu směrem nahoru a dostává se na 1,0800.



Převažující tendencí na akciích je podle nás snaha naskočit do trendu, který se zdá být stále robustnější. Příliš dalších důvodů investoři nepotřebují a nenechávají se rozházet ani nadcházejícími rizikovými událostmi. To podle nás dává smysl, neboť pravděpodobnost, že by inflace nebo centrální banky trhy zaskočily, vypadá malá.

Dnes jsou na programu právě americká inflační data. Celková meziroční inflace by se měla podle odhadů propadnout na 4,1 z 4,9 pct., jádrová potom na 5,2 z 5,5 pct. Velkou pomocí bude srovnávací základna a dezinflační trendy šířící se napříč spotřebitelským košem. Z tohoto titulu nevypadá obrat inflačního trendu jako velké nebezpečí.

Ještě před těmito daty jsme dostali lepší německý ZEW, tedy index očekávání o ekonomice. Čína překvapila snížením týdenní repo sazby, čímž umocnila sázky na další podpůrná opatření. Tamní trhy to však příliš nepocítily.

Koruna se k euru obchoduje u 23,80 a po včerejším oslabení se konsoliduje. Nová domácí data o běžném účtu nejsou pro obchodování podstatná.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8061 0.1070 23.8105 23.7565 CZK/USD 22.0335 -0.3099 22.1105 22.0095 HUF/EUR 370.3351 0.3772 370.7000 368.8841 PLN/EUR 4.4808 0.7584 4.4910 4.4452

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7293 0.5349 7.7353 7.6844 JPY/EUR 150.7125 0.3726 150.8886 150.0658 JPY/USD 139.5035 -0.0616 139.6645 139.3285

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8601 0.0345 0.8604 0.8584 CHF/EUR 0.9781 0.0414 0.9794 0.9755 NOK/EUR 11.6559 0.3834 11.6766 11.6031 SEK/EUR 11.6143 -0.1835 11.6389 11.5935 USD/EUR 1.0804 0.4276 1.0808 1.0780

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4754 -0.3836 1.4841 1.4730 CAD/USD 1.3355 -0.1010 1.3379 1.3342