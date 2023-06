Akcie nevěří Fedu? Spíše se nebojí dopadů jeho politiky

Také páteční obchodování je pro akcie pozitivní, poté co včera Wall Street předvedla velmi slušný výkon s růstem hlavních indexů přes procento. Dnes vidíme v Paříži asi 0,6procentní zisky, ostatní z klíčových evropských trhů rostou o něco skromněji. Ačkoli se jako podpůrný faktor může přidávat optimismus o rozšířeném stimulu v Číně, hlavní je podle nás stále nezlomný sentiment západních investorů, který jim velí hledět na rostoucí trend a nezabývat se zbytečnostmi kolem.



Dluhopisové a další trhy do značné míry odrážejí vyšší očekávání pro úrokové sazby a stále zvýšené riziko recese či delší stagnace. Akcie nikoli. Obvyklé konstatování, že zkrátka akcioví investoři nevěří centrálním bankám, už neobstojí. Třeba na přelomu roku Fed funds futures naznačovaly, že se sazby nedostanou ani na 5 procent. Akciový trh byl v očekáváních zřejmě ještě níž, jenže sazby stouply nejen na 5, ale už na 5,25 pct. Akcie mezitím výrazně narostly, a to v čele s těmi, které by měly na sazby (výnosy) reagovat nejvíc negativně. Že by investoři nevěřili ani realitě?

Spíše nevěří tomu, že sazby akcie nějak poškodí. Sledujeme v praxi důvod, proč centrální banky obvykle nenastaví úrokové sazby skokově tam, kde by měly být. Salámová metoda zabrání větším šokům, postupně otupí reakce i ostražitost. Když k tomu přidáme stále velký objem peněz v ekonomice a velmi zpožděný účinek měnové politiky, investoři si snadno zvyknou na to, že o trochu vyšší sazby toho vlastně moc neznamenají. A větší pozornost mohou věnovat pozitivním faktorům, jako bylo otevírání Číny, pak mírná evropská zima a teď AI.

Valuace mezitím rostou, fundament notně zaostává a diskontní míry stoupají. Řešíme pak obvyklý problém s načasováním - kdy pomyslný pohár přeteče? Vsadit si, že je trend neudržitelný a obrat se tím o velký růst, který v poslední fázi podobných vln obvykle přichází? To je otázka, která bude hrát čím dál větší roli.

Během dneška nejsou na programu zásadní data; spotřebitelská důvěra Michiganské university bude těžko měnit tržní trendy. Na druhou stranu dnes expiruje velký objem akciových opcí, přičemž poslední dny znamenaly masivní nákupy call opcí na S&P 500. Takto pákovaná expozice na akcie je důležitým zdrojem jejich růstu a zároveň z dneška dělá určitý test odolnosti. Podle nás však jde pouze o jednorázovou záležitost a větší důležitost ohledně trendu přisuzujeme síle trhu práce, rychlosti vyfukování úspor a tomu, jak dlouho ještě bude fungovat FOMO na umělé inteligenci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:41 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8081 0.0987 23.8425 23.7726 CZK/USD 21.7455 0.0621 21.7805 21.7105 HUF/EUR 374.4278 0.2212 374.8872 372.8060 PLN/EUR 4.4646 0.1980 4.4671 4.4425

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7804 -0.1686 7.8310 7.7781 JPY/EUR 154.3210 0.5234 154.7220 153.0976 JPY/USD 140.9690 0.4904 141.3870 140.6510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8560 -0.0064 0.8566 0.8549 CHF/EUR 0.9766 0.0687 0.9767 0.9745 NOK/EUR 11.5175 0.2228 11.5183 11.4701 SEK/EUR 11.6105 0.1419 11.6310 11.5889 USD/EUR 1.0947 0.0306 1.0962 1.0934

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4554 0.1746 1.4565 1.4493 CAD/USD 1.3228 0.0374 1.3239 1.3212