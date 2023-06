Víkendář: Cyklicky investoři předběhli dobu, AI ale bublina není

Analytik RBC Capital Markets Rishi Jaluria hovořil na Yahoo Finance o potenciálu umělé inteligence (AI). Na začátku rozhovoru zazněla slova ředitele společnosti Salesforce, podle kterého má AI ve srovnání s jinými moderními technologiemi největší potenciál jak pro samotného spotřebitele, tak pro podniky. Jaluria, který pokrývá technologický sektor, navázal s tím, že podle jeho dosavadních zkušeností a informací je „AI reálnou věcí“. Nejde tedy podle něj o uměle nafukovanou bublinu.



Analytik hovořil o několika technologických revolucích, mezi které řadí internet, cloudové služby, chytré mobilní telefony a nyní generativní umělou inteligenci. Ta se vyznačuje jednak tím, co všechno dovede, ale také jednoduchostí svého používání. Jaluria tedy obecně věří v její potenciál, ale zároveň se domnívá, že investoři musí vybírat, které akcie jsou skutečně dobrou sázkou na AI a které jsou jen bublinou. Co by řadil do první skupiny?



Analytik zmínil , který je v souvislosti s AI často zmiňován. Zajímavá je podle něj také zmíněná Salesforce a také společnost Hubspot, která ve snaze využívat AI „mění celou svou architekturu“. Jaluria hovořil také o společnostech MongoDB a dalších softwarových společnostech. Při výběru je přitom podle něj klíčové rozlišovat, které společnosti o AI jen hovoří a které skutečně kráčí směrem k využívání této technologie.



Expert přirovnal současnou situaci k době, kdy se rozvíjely cloudové služby. I tehdy podle něj existovaly společnosti, které o nich pouze hovořily ve snaze zvýšit atraktivitu svých akcií. A pak tu byly firmy, které skutečně měnily způsob svého fungování a nabízely opravdové cloudové služby. Příkladem může být právě MongoDB. Druhým významným rysem atraktivní akcie a firmy je pak schopnost novou technologii „monetizovat“. Tedy uplatnit ji tak, že bude společnosti vytvářet zisky. K tomu Jaluria dodal, že AI bude prospěšná všem, z hlediska akcií ale záleží na zmíněné schopnosti monetizace.



Na Yahoo připomněli, že zákonodárci se nyní zaměřují na generativní AI a nutnost její regulace. Expert k tomu řekl, že ochráněni od regulačního tlaku budou spíše společnosti, které pracují s obecnějšími daty na úrovni celých odvětví. Pokud ale daná společnost „trénuje“ svou umělou inteligenci na konkrétních datech spotřebitelů, dá se očekávat, že se bude muset vypořádat s přísnější regulací. To také ukazuje, že nejde jen o objem dostupných dat, ale o to, jaké povahy jsou, kdo na ně má práva a jaká regulace s nimi bude souviset. Například tu podle analytika nemá velkou výhodu, protože povaha jeho dat je obecnější, netýká se konkrétních spotřebitelů, ale spíše toho, jak uživatelé pracujíse softwarem.



Jaluria byl na závěr požádán, aby řekl svůj názor na současnou rally na amerických akciových trzích. Podle něj je na některých akciích tažena právě úvahami o potenciálu AI. U jiných titulů jde ale spíše o naděje na cyklické oživení americké ekonomiky. On sám se ale domnívá, že bude ještě nějaký čas patrná určitá slabost a investoři na této rovině „trochu předběhli dobu“. Na druhou stranu ale existují firmy, které už během krátké doby vytvořily významný příjem z umělé inteligence, příkladem může být podle experta . To je právě důvod, proč je dobré rozlišovat jednotlivé příběhy akcií.



Zdroj: Yahoo Finance