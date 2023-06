Bloomberg: Americká obchodní komise hodlá podat antimonopolní žalobu na Amazon

Americká Federální obchodní komise (FTC) hodlá v příštích týdnech podat rozsáhlou antimonopolní žalobu na americký internetový obchod , zaměří se v ní na jeho klíčové internetové tržiště. S odvoláním na dokumenty a zdroje obeznámené se situací o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Hlavní součástí žaloby zřejmě bude obvinění, že využívá svého postavení na trhu k tomu, aby odměňoval prodejce využívající jeho logistické služby a zároveň trestal ty, kteří tyto služby nevyužívají.



Šéfka FTC Lina Khanová by vzhledem ke svým veřejným vyjádřením mohla požadovat restrukturalizaci společnosti . Jmenování Khanové do čela FTC zintenzivnilo kroky administrativy prezidenta Joea Bidena proti praktikám velkých technologických podniků, které omezují hospodářskou soutěž, píše Bloomberg.



Rozsáhlé internetové tržiště je centrem aktivit Amazonu v oblasti internetového obchodu. Vnější prodejci, kteří se na celkovém internetovém prodeji Amazonu podílejí více než polovinou, platí firmě poplatek za každý prodej prostřednictvím tohoto tržiště. Mohou si zaplatit i řadu služeb - od skladování přes dodávky zboží až po reklamu.



Využívání těchto služeb není povinné, většina prodejců je však vnímá jako nezbytné náklady na podnikání. Komise podle Bloombergu shromáždila důkazy, že znevýhodňuje prodejce, kteří tyto služby nevyužívají.



Část prodejní ceny, která v důsledku základního poplatku a úhrady za služby připadne Amazonu, se podle studie společnosti Marketplace Pulse postupně zvyšuje. Loni přesáhla 50 procent prodejní ceny, zatímco v roce 2016 činila 35 procent.



FTC už v květnu podala na dvě žaloby, protože podnik nemazal údaje o dětech shromážděné jeho chytrými reproduktory a nezákonně špehoval uživatele jeho chytrých domovních zvonků. obvinění odmítl, avšak přistoupil na to, že zaplatí 30,8 milionu dolarů (zhruba 666 milionů Kč) za urovnání obou těchto kauz.



Minulý týden podala komise na další žalobu. V té podnik obvinila, že zapsal miliony uživatelů bez jejich souhlasu do své placené služby Prime a ztížil jim zrušení služby. FTC rovněž vyšetřuje plán Amazonu na převzetí výrobce robotických vysavačů iRobot za 1,65 miliardy dolarů (zhruba 36 miliard Kč).