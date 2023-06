Rosenberg: Akcie nyní nejsou nejvýhodnějším aktivem

David Rosenberg z Rosenberg Research často tíhne k medvědímu pohledu na vývoj na akciovém trhu. V rozhovoru na CNBC mu tak připomněli, že pokud se někdo držel jeho doporučení, úplně mu unikla poslední rally. Rosenberg na to odpověděl, že tato rally se týkala těch, kteří byli ochotni riskovat vysokou koncentraci zisků na trhu. A poukázal na fakt, že za poslední dva roky jsou americké akcie zhruba na nule. Co ekonom míní o dalším vývoji?



Rosenberg dodal, že zmíněné nulové posílení během dvou let bylo doprovázeno vysokou volatilitou trhu. Na námitku, že trh stagnuje v prostředí rostoucích sazeb, a tudíž vlastně vykazuje odolnost, pak ekonom řekl, že to nic nemění na tom, že investoři prostě nic nevydělali. Tedy pokud se dají stranou dividendy.



Rosenberg pokračoval s tím, že záleží na přístupu investorů. Ti se mohou „honit za trendem“, nebo sledovat valuace na trhu. Ty jsou přitom nyní podobné jako v době, kdy byly reálné sazby znatelně v záporných číslech. Dnes jsou reálné sazby pozitivní a podle experta se dá hovořit o bublinách v některých částech trhu.



Podle ekonoma není současný poměr cen k ziskům ve výši 19 motivací k nákupu akcií. Takový pohled, který hledí na valuace, sice může vést k tomu, že někdo propásne přechodnou rally, je ale nutné brát v úvahu i to, jaké výnosy nyní nabízejí dluhopisy. Jejich výše znamená, že pokud se investor namísto akcií zaměří na dluhopisy, „dostává zaplaceno za to, že není na akciovém trhu.“



„Můžeme hovořit o toku kapitálu a o sentimentu... Nakonec je to ale o tom, zda respektujeme, či nerespektujeme valuace,“ řekl Rosenberg. Tedy to, „co je kdo ochoten platit za budoucí zisky.“ A to v prostředí, které už není tzv. TINA. Tedy v situaci, kdy kvůli nízkým výnosům dluhopisů „nebyla žádná alternativa k akciím“. Rosenberg se tím opět dostal k dluhopisům, které jsou podle něj nyní atraktivnější než akcie, pokud se do úvahy berou jak výnosy, tak riziko.



Zdroj: CNBC