Největší letošní evropské IPO se chystá v Rumunsku, na trh vstoupí energetická Hidroelectrica

V Rumunsku se chystá největší primární veřejná nabídka akcií (IPO) v historii tamního akciového trhu a letošní největší IPO v celé Evropě. Na trh vstoupí největší rumunský producent energie Hidroelectrica. Rumunský trh ušel v posledních letech dlouhou cestu - od marginálního obchodního místa ve střední a východní Evropě se stal burzou, o které se díky IPO společnosti Hidroelectrica mluví nejen v tomto regionu, píše polský deník Rzeczpospolita.



Hidroelectrica je v procesu IPO oceněna na 9,34 až 11,13 miliardy eur (222 až 264 miliard Kč). Rumunský finanční regulátor ASF ve čtvrtek oznámil, že schválil prospekt emitenta k prodeji až 17,34 procenta akcií firmy. Primární veřejná nabídka akcií se koná od 23. června do 4. července na burze v Bukurešti.



Prodávajícím akciového podílu je fond Fondul Proprietatea a hodnota nabídky může činit téměř dvě miliardy eur. Příchod společnosti Hidroelectrica bude mít významný dopad na kapitalizaci celého rumunského trhu, která aktuálně činí přibližně 42 miliard eur (bezmála bilion korun). Samotná společnost Hidroelectrica tedy může zvýšit tržní kapitalizaci přibližně o 25 procent, píše polský list. Pro srovnání - tržní hodnota pražské burzy ke konci loňského roku činila téměř 16,6 bilionu Kč.



Primární veřejné nabídky akcií pomáhají koordinovat renomované firmy, jako je , , Jefferies a . Podle deníku je vysoce pravděpodobné, že bude tato nabídka akcií úspěšná. Už na začátku procesu byla kniha objednávek v institucionální tranši plně pokryta, přidali se rovněž individuální investoři. Jejich úpisy končí v pondělí a jejich hodnota už přesáhla 260 milionů eur, což prakticky vyčerpává fond akcií, který mají k dispozici. Emoce doprovázející tuto nabídku jsou proto obrovské, píše polský deník.



Hidroelectrica vytváří třetinu elektřiny v Rumunsku. Různé státní plány na uvedení společnosti na burzu existují už více než deset let, uvedla agentura Reuters.



Podle metodiky společnosti FTSE Russell patří rumunský trh do kategorie rozvíjejících se trhů. Nyní usiluje o to, aby byl za takový brán i podle metodiky MSCI, která je pro globální investory mnohem důležitější. Ve prospěch Rumunska začínají hrát i čísla. Kapitalizace tamního trhu se za tři roky zvýšila téměř o 50 procent. Počet investorů ve stejném období vzrostl z přibližně 55.000 na téměř 142.000, píše Rzeczpospolita.