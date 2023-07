Rozbřesk: Začátek prázdnin ve znamení amerických dat

Finanční trhy uzavřely (český) školní rok v pozitivním rozmaru, když evropská a americká inflační čísla zveřejněná minulý pátek byla nakonec nepatrně nižší, než se čekalo. Ne že by snad trhy naskočily na vlnu, že vítězství v boj s inflací je již na dosah, a tudíž v ECB i Fed si již v červenci může od zvyšování sazeb odpočinout. Nicméně obavy z velmi agresivní restrikce dotyčných centrální bank přece jenom lehce ustoupily do pozadí. Otázkou ale je, na jak dlouho.

Začátek letních prázdnin, resp. první týden bývá z pohledu obchodní aktivity v ČR zpravidla hluchý, neboť se odehrává ve stínů státních svátků. To samozřejmě nemusí platit o globálních trzích, které budou konfrontovány převážně s důležitými americkými čísly. Vedle klíčových dat trhu práce budou přitom bedlivě sledované především indexy podnikatelských nálad (ISM). Připomeňme, že zatímco tyto indexy, které jsou považovány za dobře fungující předstihové ukazatele, vykazují velmi slabé hodnoty, tak tvrdá čísla z trhu práce nadále potvrzují poměrně silnou konjunkturu. Citovaná divergence nebude přetrvávat do nekonečna, a tak je možné, že tento týden dojde k jisté konvergenci, kdy se měkká americká data mírně zlepší, a naopak čísla z trhu práce nepatrně zhorší. Pokud se tak stane, tak by “návrat ke strojům” po prodlouženém víkendu nemusel být až tak dramatický, neboť trhy budou v klidu i nadále hrát scénář měkkého přistání americké ekonomiky. Překvapivě silná či slabá data tedy mohou přinést vyšší prázdninovou volatilitu, neboť v prvním případě se trhy mohou začít obávat přísného Fedu (do hry se dostane zvýšení sazeb i v září) a ve druhém naopak obavy z toho, že viditelné ochlazení je za dveřmi (přičemž Fed zůstává v restriktivním módu).





*** TRHY ***



Koruna

Koruna začíná první prázdninový týden na dohled hranice 23,70 EUR/CZK. Víkendový rozhovor Aleše Michla pro deník Právo dnes na trhu příliš vzruchu nevyvolá. Guvernér zopakoval obligátní argument, že tuzemská měnová politika je nejpřísnější za posledních pětadvacet let. Za zmínku stojí, že hlavním proinflačním rizikem zůstává z jeho pohledu uvolněná fiskální politika, zatímco inflační očekávání vnímá jako adaptivní a jejich odkotvení jako podstatně menší riziko. Podle A. Michla se většina bankovní rady shoduje v tom, že úrokové sazby zůstanou na stávající či vyšší úrovni po delší dobu.

Korunový trh bude dnes sledovat jednak výsledky tuzemského PMI ve zpracovatelském průmyslu (9:30), od kterého nečekáme žádný zásadní posun z pásma recese. Odpoledne (14:00) pak přijde na řadu plnění státního rozpočtu za červen. Připomeňme, že za prvních pět měsíců roku činí deficit 271 mld. Kč, přičemž pro celý rok 2023 počítá Ministerstvo financí se schodkem 295 mld. Kč.



Eurodolar

Začátek prázdnin se ponese především ve znamení amerických konjunkturálních dat (viz úvodník). Dnes odpoledne bude prvním z nich index podnikatelské nálady (ISM) z amerického průmyslu. Pro eurodolar však zřejmě budou důležitější data z trhu práce - ve čtvrtek počty otevřených pracovních pozic a v pátek payrolls. Ještě predtím by však americkou výnosovou křivkou (a nepřímo eurodolarem) mohl pohnout zápis z posledního zasedání Fedu. Ten může být použit jako nástroj ke korigování aktuálních tržních očekávání pro příští zasedání. Zde je dobré dodat, že trh již téměř najisto (z 85 %) počítá v červenci se zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.