Víkendář: Akcie podle Canaccord Genuity v porovnání s dluhopisy nevypadají tak zajímavě. Co by to mohlo změnit?

Tony Dwyer z Canaccord Genuity nevěří, že na akciovém trhu může dojít k udržitelnému obratu směrem nahoru dříve, než se změní podmínky na peněžních trzích. Konkrétně podle něj musí dojít ke znatelnému poklesu krátkodobých sazeb a napřímení výnosové křivky, které podpoří úvěrovou aktivitu v ekonomice (viz první část rozhovoru v odkazech pod článkem). Ve druhé části mimo jiné vysvětloval, jak on sám uchopil současné prostředí po investiční stránce.



Proti současnému trendu na trhu podle investora „není potřeba bojovat“. Míní, že existuje mylná představa, že pokud někdo nechce držet dlouhé pozice, musí držet krátké. On sám přitom srovnává takzvaný ziskový výnos akcií s výnosy krátkodobých vládních dluhopisů. Pro výpočet prvního odhaduje, že letošní zisky na akciovém trhu dosáhnou 210 dolarů na akcii a ziskový výnos mu pak vychází na 4,75 %. Krátkodobé dluhopisy ale nabízí výnosy ve výši 5,4 %. A to jde o bezrizikové výnosy.



Dwyer následně odpovídal na dotaz, co by pro něj znamenalo dostatečnou změnu podmínek na trzích a v ekonomice tak, aby byl více nakloněn investicím do akcií. V duchu svých předchozích úvah odpověděl, že by muselo dojít k velké změně v oblasti peněžní nabídky a sazeb. Připomněl, že dna na medvědím trhu bývá většinou dosaženo během recese. Pro některé investory ale může být matoucí, proč v takové době kupovat akcie, když vše vypadá pesimisticky. Dwyer míní, že důvodem je právě to, že v takové situaci může dojít ke změně peněžních podmínek.

Pro udržitelný obrat akciového trhu směrem nahoru je tedy podle experta nutné, aby se prudce napřímila výnosová křivka, přesněji řečeno, aby znatelně klesly krátkodobé sazby. V takovém případě by totiž podle něj opět vzrostla motivace bank k půjčkám, zvýšila by se peněžní nabídka, a to by se následně projevilo na ekonomické aktivitě, ziscích obchodovaných firem a cenách akcií. Na dnech medvědího trhu dosažených během recesí došlo podle experta právě k takovému vývoji.



Dwyer na závěr připomněl, že krátkodobé sazby ovlivňují řadu dalších sazeb v celé ekonomice. Platí to o hypotékách, ale třeba i o trhu korporátních dluhopisů s nízkým ratingem. Na něm sice mohou klesat spready, což budí dojem uvolněnějších podmínek, ale „řekněte to společnosti, která se tu snaží získat finance,“ dodal expert. Podle něj celá řada peněžních indikátorů ukazuje, že „ekonomický boom by přijít neměl“. „Až klesnou krátkodobé sazby, změním názor,“ uzavřel Dwyer.



BofA v komentáři k následujícímu grafu s dlouhodobým vývojem indexu S&P 500 píše, že letošní vývoj připomíná býčí posuny v cyklickém trendu zaznamenané v letech 2020, 2019, 2016 a 2013:





dluhopisy nevypadají tak zajímavě. Co by to mohlo změnit?

