Ant Group dostala v Číně pokutu, jednu z největších pro interentovou firmu

Čínské úřady vyměřily finančně technologické společnosti Ant Group sankci 7,12 miliardy jüanů (21,5 miliardy Kč) za porušování zákonů týkajících se ochrany spotřebitelů a řízení firmy. Oznámila to dnes čínská centrální banka. Pokuta, která je jednou z největších pro internetovou firmu v Číně, ukončuje roky trvající regulační kontrolu společnosti Ant, uvedla agentura Reuters.



Pokuta by mohla pomoci firmě připravit půdu pro získání licence na fungování jako finanční holding a na oživení plánu vstoupit na akciovou burzu. Tento plán musela firma zrušit koncem roku 2020.



Pro širší technologický sektor je pokuta důležitým krokem k ukončení tvrdého zásahu proti soukromým podnikům, který začal zrušením primární nabídky akcií Ant a následně snížil tržní hodnotu několika společností o miliardy.



Firmu Ant Group založil miliardář Jack Ma, který je rovněž zakladatelem internetového obchodu Alibaba. Firma se mimo jiné zabývá zpracováním plateb, poskytováním spotřebitelských úvěrů a distribucí pojistných produktů. Před primární nabídkou akcií někteří investoři ohodnocovali firmu na více než 300 miliard USD (6,6 bilionu Kč). Od dubna 2021 však společnost Ant prochází rozsáhlou restrukturalizací svého podnikání, která zahrnuje přeměnu na finanční holding. Na firmu by se tak měly vztahovat podobná pravidla a kapitálové požadavky jako na banky.



Pokuta pro Ant Group je nejvyšší uloženou sankcí čínské internetové společnosti od loňského července, kdy úřad pro regulaci kybernetické bezpečnosti vyměřil pokutu více než osm miliard jüanů firmě Didi Global. Společnost Alibaba dostala v roce 2021 rekordní pokutu 18 miliard jüanů za porušení antimonopolních pravidel.



Pokuta pro firmu Ant přichází v době, kdy se čínské úřady snaží posílit důvěru v soukromý sektor, vzhledem k tomu, že se ekonomice nedaří plně se zotavit po zrušení protipandemických omezení. Následuje také po návratu Jacka Ma do Číny začátkem letošního roku, předtím strávil mnoho měsíců v zahraničí.



Jack Ma se na konci roku 2020 stáhl z veřejného prostoru, když pronesl projev kritizující čínský regulační systém. Projev byl obecně považován za spouštěč zásahu proti tomuto odvětví. Ma dříve vlastnil ve firmě Ant více než 50 procent hlasovacích práv, ale v lednu uvedl, že se v rámci reorganizace vzdá kontroly nad společností.