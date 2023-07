Nositel Nobelovy ceny za ekonomii říká, že není třeba, aby Fed neustále zvyšoval úrokové sazby

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Christopher Pissarides se domnívá, že není třeba, aby Fed v nadcházejících měsících zvyšoval úrokové sazby, a říká, že tvůrci politiky v americké centrální bance by se místo toho měli snažit oddechnout v boji proti inflaci.

Jeho komentáře přícházejí krátce poté, co středeční údaje ukázaly, že inflace v USA v červnu prudce klesla na dvouleté minimum 3 procenta. Zdá se, že tato skutečnost podtrhuje relativní úspěch Fedu při zadržování růstu cen po rychlém zvýšení úrokových sazeb. Fed již dřívě naznačil svůj záměr prosadit další zpřísňování měnové politiky.

"Nějakou dobu trvá, než se to plně projeví, takže vzhledem k tomu, že inflace se pohybuje správným směrem, že úrokové sazby jsou vysoké, počkal bych a uvidím, co se stane dál," řekl Pissarides, profesor na London School of Economics. "Neočekávám, že se stane něco, co by je přimělo chtít více zvyšovat úrokové sazby, ale tentokrát bych určitě počkal," dodal.

Pissarides získal v roce 2010 Nobelovu pamětní cenu za ekonomii za svou práci v oblasti ekonomie nezaměstanosti.

Americká centrální banka minulý měsíc ponechala svou klíčovou sazbu stabilní v cílovém pásmu 5 až 5,25 procent, ale tvůrci politik na zasedání naznačili pravděpodobnost dalšího zpřísnění o půl procentního bodu do konce roku 2023.

Šéf Fedu Jerome Powell tato poselství opakovaně zopakoval, na konci června například řekl, že očekává do budoucna několik zvýšení sazeb, možná agresivním tempem. "Inflace klesá, trh práce není tak napjatý, jak byl, takže si nemyslím, že z tohoto směru budou přicházet inflační tlaky," řekl Pissarides."Po zralé úvaze si nemyslím, že bude potřeba další zvyšování alespoň ve Spojených státech, Evropa může být jiný příběh."



"Potřebujeme mít jasno"



Pissarides uznal, že jeho výzva k pauze je v rozporu s názorem některých ekonomů a investorů, ale řekl: "To je to, co bych udělal, kdybych tam byl." Podle nástroje CME Fedwatch investoři vidí více než 92% šanci na zvýšení o 25 bazických bodů na konci dvoudenního zasedání Fedu 26. července, než od začátku příštího roku začne centrální banka sazby opět snižovat.

Na otázku, zda by primárním důvodem, proč by Fed mohl uvažovat o dalším zvýšení úrokových sazeb, bylo stlačit inflaci na 2% spíše dříve než později, Pissarides odpověděl: "Mohlo by to tak být, ale vidíte, že potřebujeme více trpělivosti." Pissarides nicméně uvedl, že inflace přetrvávající na úrovni nebo kolem 3 procent - spíše než cíl Fedu ve výši 2 procent - pravděpodobně nezpůsobí problémy americké ekonomice a dodal, že to je "příliš malý rozdíl" v míře inflace. "Buďte trpěliví. Podniky budou reagovat lépe, pokud si budou myslet, že se tam nakonec dostaneme, a budou pokračovat ve svých dlouhodobějších investičních plánech," řekl Pissarides.

"Mohli by říci, že vidíme měkčí přistání a vidíme zpoždění při poklesu na 2 procenta, protože poslední část je vždy obtížná, ale zatím jsme si vedli dobře a nechali jsme ekonomiku, aby se ubírala svým směrem. Je to volný trh, dobře fungující ekonomika," uzavírá Pissarides



Zdroj: CNCB