CVVM: Inflaci vnímá jako nepřijatelnou nejvíce lidí za uplynulých 30 let

Inflace, která loni v Česku dosáhla 15,1 procenta, je podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) pro 75 procent lidí nepřijatelná. V meziročním srovnání se tak počet lidí, kteří označují inflaci za nepřijatelnou, zvýšil o 35 procentních bodů. V roce 2021 inflace v zemi činila 3,8 procenta. Současný výsledek je nejhorší za dobu zjišťování názorů na inflaci od roku 1993, uvedlo CVVM. Naopak se podle něj od loňského roku zlepšila inflační očekávání občanů, přesto zůstávají horší, než byly do loňska kdykoli od roku 2013.



Inflační znehodnocení měny, tedy že si lidé koupí za své příjmy méně věcí či služeb, letos čeká 78 procent občanů. Loni se stejně vyjádřilo 93 procent lidí. Optimisty je v tomto ohledu 21 procent dotázaných, což je o 15 bodů více než loni.



"Z hlediska časového srovnání se od roku 2016 inflační očekávání postupně zhoršovala, a to až do loňského výzkumu, který zaznamenal radikální zhoršení inflačních očekávání, jež výrazně překonalo i dřívější historicky nejhorší výsledek z roku 2008," doplnili autoři průzkumu.



Co se týče hodnocení vývoje reálných příjmů domácností, to se podle CVVM významně nezměnilo a zůstalo na úrovni historického minima z ledna 2013. Osmašedesát procent, tedy téměř stejný počet lidí jako loni, uvádí, že jejich reálné příjmy jsou nižší v porovnání s uplynulým rokem. Více než čtvrtina je považuje v meziročním srovnání za zhruba stejné a čtyři procenta za vyšší. Podobné výsledky CVVM zaznamenalo vedle loňského roku také v letech 2012 a 2008.



CVVM provedlo průzkum od 27. března do 22. května a zúčastnilo se ho přes 800 lidí starších 15 let. Průměrná mzda v letošním prvním čtvrtletí v zemi podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně stoupla o 8,6 procenta na 41.265 korun, reálně při započtení inflace ale o 6,7 procenta klesla. Kupní síla průměrné mzdy se podle analytiků snížila na úroveň roku 2017.