Šéf Nissanu vidí po propadu poptávky klíč k prolomení „náročného“ čínského trhu

Generální ředitel Nissanu Makoto Uchida řekl, že japonská automobilka potřebuje rychle přinášet nová vozidla na stále přeplněnější čínský trh. Uchida ve středečním rozhovoru pro Tanvir Gill z CNBC řekl, že společnost by se měla zaměřit na současné zákazníky Nissanu "včasným uvedením vysoce hodnotných produktů, které jsou stejne konkurenceschopné jako rychle rostoucí místní značky, za atraktivní cenu."

Začátkem tohoto roku Nissan oznámil rané plány na elektrické SUV zaměřené na Čínu a hodlá uvést na trh další modely, jako snahu společnosti přetrvat klesající podíl na trhu a zpomalující prodej. Řekla, že další podrobnosti o své střednědobé sestavě budou zveřejněny na podzim. V Číně společnost čelila zvláštní konkurenci domácí společnosti BYD, zaměřující se na elektrická auta, sedany a SUV vozy.



Nissan ve středu oznámil čistý zisk za poslední čtvrtletí ve výši 105,5 miliardy jenů (751 milionů dolarů), což překonalo očekávání a zaznamenalo prudký meziroční nárůst. Společnost uvedla, že ačkoli tržby v Číně klesají, zaznamenala silný růst v jiných regionech.



„Klíčem je, že naše podnikání zahrnuje celý hodnotový řetězec včetně získávání dílů, projektování, vývoj, výrobu, prodej a poprodejní služby. Takže tohle je naše síla,“ řekl Uchida pro CNBC. „Čas uvedení na trh... bude klíčovou položkou. A rád bych ještě jednou zdůraznil, že máme silné místní aktivum,“ řekl a dodal, že to Nissanu umožní plánovat udržitelný růst v Číně za „nepříznivých okolností“.



Uchida řekl, že Nissan sice celosvětově nezvítězil ve velkém měřítku, ale jeho 13 let prodeje elektrických vozidel mu umožnilo nahlédnout do chování spotřebitelů a přijal informovaná rozhodnutí, jako je vývoj výrobního závodu pro polovodičové bateriové články, které jsou podle něj nižší. Polovodičové bateriové články jsou známy pro jejich schopnost rychlého nabíjení což konkuruje pomaleji nabíjecím lithium-iontovým bateriím.



Nissan také po měsících jednání oznámil konečné, znovu projednané podmínky svého dlouhodobého partnerství s Renaultem. Nissan investuje 663 milionů dolarů do Ampere, EV jednotky Renaultu, což je podle Uchida reakcí na zesílenou konkurenci a tlak na dodržování přísnějších předpisů v Evropě.



Zdroj: CNBC