Divné, neužitečné, nesmyslné. Renomovaní ekonomové se pustili do rozhodnutí Fitch snížit rating USA

Trefené husy (= po většině Levicově orientovaní ekonomové) zagágali...___ Fitch učinil správné rozhodnutí (viz neudržitelný růst zadlužení po roce 2007... a potom hlavně od roku 2020) .... protože nejen současní Demokraté....., ale od dob Donalda Trumpa __již ani (!) Republikáni ve skutečnosti již NEMAJÍ _ŽÁDNOU (!) POLITICKOU VŮLI / opravdu Reálný plán na výrazné Snížení zadlužení do roku 2030 __ zpět na úroveň max. 75% dluhu /HDP do roku 2030 - taková by totiž asi byla zadluženost USA, pokud by pokračoval trend vývoje ich zadluženosti z let 1990 - 2007. .... _____P.S. __ 70-75 % vychází z extrapolace z grafu: https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/debt-to-gdp-ratio

SFX