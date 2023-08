Agentura IEA zhoršila výhled poptávky po ropě, i kvůli zájmu o elektromobily

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) zhoršila výhled růstu poptávky po ropě na příští rok. Zdůvodnila to tím, že oživování ekonomiky po pandemii dochází dech a také rostoucím využíváním elektromobilů. Agentura to dnes uvedla ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu. IEA nově předpovídá, že růst v příštím roce zpomalí na jeden milion barelů denně, což je o 150.000 barelů za den méně, než agentura uváděla dříve.



"Výhled globální ekonomiky zůstává náročný vzhledem k prudce rostoucím úrokovým sazbám a přísnějším bankovním úvěrům. Ty tlačí na podniky, které se už musejí vypořádávat se zpomalením výroby a obchodu," uvedla IEA, která sídlí v Paříži a která funguje jako poradce v otázkách energetiky pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jejím členem je i Česká republika.



Prognóza na letošní rok se proti předchozímu odhadu téměř nezměnila. Agentura v ní předpokládá, že celosvětová poptávka po ropě vzroste o 2,2 milionu barelů denně, zejména díky letnímu leteckému provozu, zvýšené spotřebě ropy při výrobě energií a vzrůstající činnosti čínských petrochemických závodů.



Letos bude celková poptávka po ropě v průměru činit 102,2 milionu barelů denně. Více než 70procentní podíl na růstu poptávky bude mít Čína, a to navzdory obavám o zdraví její ekonomiky. Čína je největším dovozce ropy na světě.



Globální červnová poptávka dosáhla rekordních 103 milionů barelů denně. IEA uvedla, že srpen může zaznamenat další vrchol.



Těžba se v posledních měsících značně zpomalila, především kvůli dobrovolnému omezování ze strany Saúdské Arábie. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci, sdružení ve skupině OPEC+, začali koncem loňského roku omezovat dodávky, aby podpořili růst ceny. V červnu prodloužili omezení dodávek do roku 2024.



Pokud budou zachovány současné cíle OPEC+, zásoby ropy by se mohly ve třetím čtvrtletí snížit o 2,2 milionu barelů denně a ve čtvrtém čtvrtletí o 1,2 milionu barelů denně. To by mohlo podpořit další zvýšení cen, uvedla dnes IEA.