Credit Suisse: Globální hodnota majetku domácností v příštích letech poroste

Celosvětová hodnota majetku domácností se vloni snížila o 2,4 procenta na 454,4 bilionu dolarů (zhruba deset biliard Kč). Zaznamenala tak první pokles od globální finanční krize v roce 2008. Ve své dnešní zprávě to uvedla společnost Credit Suisse. Předpověděla nicméně, že v příštích letech hodnota majetku domácností poroste.



Celosvětová hodnota majetku domácností v přepočtu na jednoho dospělého vloni klesla o 3,6 procenta na 84.718 dolarů (zhruba 1,9 milionu Kč). V roce 2027 se nicméně podle Credit Suisse vyšplhá na 110.270 dolarů (téměř 2,4 milionu Kč).



V nominálním vyjádření se loni globální hodnota majetku domácností snížila o 11,3 bilionu dolarů. Většina tohoto poklesu připadla na Severní Ameriku a na Evropu, kde se hodnota majetku domácností snížila celkem o 10,9 bilionu dolarů.





Pokles loni vykázala především hodnota finančního majetku. Hodnota ostatních aktiv, zejména nemovitostí, zůstala bez větších změn, a to navzdory výraznému vzestupu úrokových sazeb.



V Evropě se hodnota majetku domácností snížila o 3,4 procenta na 104,4 bilionu dolarů a v Severní Americe o 4,5 procenta na 151,2 bilionu dolarů. Hodnota majetku domácností klesla také v Číně, zatímco v Indii se zvýšila. Výrazný nárůst zaznamenala v Latinské Americe, a to díky zpevnění tamních měn vůči dolaru.



Credit Suisse předpokládá, že v příštích pěti letech se celosvětová hodnota majetku domácností zvýší zhruba o 38 procent. V roce 2007 by tak měla dosáhnout 629 bilionů dolarů.

Zdroj: čtk, Credit Suisse