Bank of America: Akcie vypadají lépe než dluhopisy, korporátní sektor je na tom velmi dobře

Na trhu nyní panuje skepse ohledně schopnosti rizikových aktiv dále růst. Pro CNBC to uvedla Savita Subramanian z BofA Securities, podle které ale akcie „vypadají mnohem lépe než dluhopisy“. Tímto pohledem se podle ní její firma dost odlišuje od konsenzu. Ten totiž favorizuje dlouhodobější dluhopisy, a to kvůli jejich výnosu, který nyní dosahuje více než 4 %.



Podle strategičky dnes většina investorů věří, že dluhopisy jsou s uvedenými výnosy lepší než akcie, se kterými dnes souvisí řada rizik. BofA ale míní, že výnosy dluhopisů se mohou pohnout ještě výš a pokud tak investoři nakoupí při současných výnosech, přijdou o tuto příležitost. Argumentem pro další růst výnosů dluhopisů je přitom podle strategičky klesající poptávka po těchto cenných papírech, která je dána tím, že významní hráči na trhu se přeměnili z kupců na prodejce. Týká se to zejména americké centrální banky a Číny.



Globální poptávka po amerických vládních obligacích se tak podle BofA „přesunula z horké do chladné“. Akcie naopak „dělají všechno správně“. Rozvahy firemního sektoru i spotřebitelů jsou nadále silné a celkově tak podle expertky současné prostředí stále hovoří pro akcie a ne pro dluhopisy. Na CNBC se pak diskutovalo o tom, jestli oproti dluhopisům nejsou výhodné zejména dividendové tituly, které by kombinací dividendového výnosu a posilování cen akcií mohly vynášet znatelně více než dluhopisy. Subramanian podle svých slov tento pohled sdílí, na trhu jsou přitom podle nyní stále velmi levné akcie, které ve svých cenách ještě neodrážejí lepší ekonomický výhled.



Subramanian poukázala na to, že řada ekonomů snižuje odhady pravděpodobnosti recese, výdaje spotřebitelů jsou stále silné a podle ní „se celkově nacházíme ve velmi dobrém bodě“. Podle ní také dochází ke změně v pohledu investorů, kteří se donedávna zaměřovali zejména na pár velkých technologických firem. Nyní svůj obzor rozšiřují a začíná převládat názor, že je výhodné vlastnit širší skupiny akcií.



Firemní sektor už také realizuje určité zisky z předchozích investic do zvýšení efektivity. Investoři přitom podle expertky odměňují svým zájmem právě takové firmy a „ne ty, které hlavně nakupují své vlastní akcie“. Strategička tedy podle svých slov vnímá situaci na straně obchodovaných firem jako velmi dobrou. Snaží se o zvýšení efektivity, čemuž může zčásti pomoci také umělá inteligence. I když podle expertky nejde o technologii, která by byla řešením na vše.



Zdroj: CNBC