Průzkum: K vývoji české ekonomiky je skeptických 60 procent firem

K budoucímu vývoji české ekonomiky je skeptických 60 procent českých firem. Nejčastěji očekávají její stagnaci nebo úpadek. Naopak optimismus vyjádřilo pouze sedm procent firem. Vyplývá to z rozsáhlého srpnového průzkumu mezi 1267 podniky, který dnes na konferenci Česko na křižovatce představili prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj a prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Důvodem negativního postoje je hlavně absence strategických investic ze strany státu.



"Pětina firem vůbec nezaznamenala významnou činnost státu v oblasti strategických investic. Je potřeba provést razantní změny," uvedli autoři průzkumu. Chybějící strategické investice se v různé míře dotknou více než poloviny firem. "Dopad na českou ekonomiku může být kritický," upozornil Zajíček.



Pokračovat v podnikání v Česku v případě, že stát nebude strategicky investovat, je připraveno 42 procent firem. "Toto procento však klesá s tím, jak roste velikost firem. Větší firmy častěji uvádějí potenciální zredukování podnikatelských aktivit či zpomalení růstu firmy," uvedli autoři. Přesunutí firmy do zahraničí by zvažovalo pět procent podniků, tři procenta dokonce úplné ukončení činnosti.



Více než polovina společností se domnívá, že strategické investice nejvíce brzdí dlouhé povolovací procesy. Chybějící vizi státu vidí jako problém 45 procent firem a složitou legislativu a neprovázaní se strategickými dokumenty státu pak 43 procent.



Stát by měl podle podnikatelů prioritně investovat hlavně do vzdělání. "Firmy vnímají změny, které s sebou přináší rychle nastupující automatizace, robotizace, digitalizace, zavádění umělé inteligence a další trendy, a uvědomují si, že se těmto změnám musí svou kvalifikací přizpůsobit také zaměstnanci," sdělili autoři průzkumu.



Dalšími preferovanými oblastmi investic jsou pro firmy energetika, doprava a výzkum, vývoj a inovace. V energetice by podniky nejčastěji vítaly výstavbu jaderných elektráren. "I druhá nejčastější odpověď zohledňuje potřebu snižování uhlíkové stopy. Firmy si uvědomují vysoké ambice zelené politiky EU, kterým Česká republika nemusí být bez jádra a obnovitelných zdrojů schopna vyhovět," zjistil výzkum.



V dopravě firmy preferují především dobudování dálniční sítě, tuto odpověď uvedly více než čtyři pětiny z nich. "Nedobudovaná dálniční síť snižuje logistické možnosti firem, ale také znesnadňuje vyrovnání regionálních rozdílů v nezaměstnanosti - lidé nemohou snadno cestovat za prací," podotkli autoři průzkumu. Podniky chtějí také zlepšení kvality silnic a propojení dopravních tepen se sousedními státy, což může snížit náklady na vývoz i dovoz.



Nejrizikovějšími oblastmi pro podniky jsou trh práce, energetika, investice do státní a veřejné správy, vzdělání, a technická a digitální infrastruktura, vyplývá z průzkumu. "Nedostatek pracovních sil především pociťují firmy ve stavebnictví, automotive, strojírenství a v zemědělství," dodali jeho autoři. Energetika je častěji rizikovější pro firmy působící v automobilovém, chemickém a strojírenském průmyslu, zemědělství a potravinářství.