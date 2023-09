Čína podle zdrojů Reuters chystá nový fond na podporu polovodičového průmyslu

Čína se chystá vytvořit nový investiční fond, který by měl shromáždit 300 miliard jüanů (zhruba 920 miliard Kč) na podporu domácího polovodičového průmyslu. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na zdroje obeznámené se situací. Peking tak stupňuje své úsilí dohnat v tomto odvětví Spojené státy a další konkurenty.



Jednou z hlavních oblastí pro investice z tohoto státem podporovaného fondu budou podle zdrojů zařízení k výrobě čipů. Vytvoření fondu už schválily příslušné čínské úřady. Čínské ministerstvo financí do něj podle jednoho ze zdrojů hodlá vložit 60 miliard jüanů, další přispěvatelé do fondu zatím nejsou známi.



Nový fond by měla zřídit státní společnost China Integrated Circuit Industry Investment Fund, která už v letech 2014 a 2019 vytvořila dva podobné fondy. První podle vládních zpráv shromáždil zhruba 139 miliard jüanů a druhý 200 miliard jüanů. Do těchto fondů kromě ministerstva financí vložily peníze také velké státní podniky, například finanční společnost China Development Bank Capital, tabáková firma China National Tobacco Corporation a telekomunikační operátor China Telecom.



Fondy poskytly finance dvěma největším čínským výrobcům čipů Semiconductor Manufacturing International Corporation a Hua Hong Semiconductor, dodavateli paměťových čipů Yangtze Memory Technologies a řadě menších firem.



Čínský prezident Si Ťin-pching už delší dobu vyzývá k tomu, aby Čína dosáhla v oblasti polovodičů soběstačnosti. Tlak na dosažení soběstačnosti v posledních letech zvýšila série amerických restrikcí na polovodičový export do Číny, kterou Washington zdůvodňuje obavami, že Peking by mohl využít vyspělých čipů k posílení své armády.