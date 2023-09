Citi: Na recesi to nevypadá, ale podle minulosti by měla přijít

Nathan Sheets působí jako hlavní ekonom a na CNBC hovořil o tom, že stále předpokládá příchod recese do americké ekonomiky. Pravděpodobně by se tak podle něj mělo stát během prvního pololetí příštího roku, i když „zatím žádné její známky patrné nejsou“.



Sheets uvedl, že americké hospodářství zatím mírně zpomaluje a zdá se, že směřuje spíše k hladkému přistání. I přesto ale ekonom hovoří o recesi a podle jeho slov je hlavním důvodem historická zkušenost. Ta totiž ukazuje, že když byly ekonomika a trh práce v minulosti tak napjaté jako během současného cyklu, recese se „v určitém bodě“ dostavila. K tomu ale Sheets dodal, že nyní se jeho predikce zdá být hodně osamocená a příčinou jsou i současná pozitivní data, která z ekonomiky přichází.



Měla by centrální banka přestat se zvedáním sazeb, nebo by měla pokračovat? Na tuto otázku expert odpověděl, že monetární politika v USA je podle většiny měřítek nyní utažená a Fed by měl tuto utaženost hlavně udržovat. A sledovat data. Pokud by se pak ukazovalo, že inflace je „tvrdohlavější, mohou se sazby ještě trochu zvednout.“ Stejně tak je ale možné, že dosavadní zvyšování sazeb je už dostatečné. Každopádně musí jít o postupný proces, který bude záviset na aktuálních datech.



Historicky je podle ekonoma nezvyklé, aby inflace klesala bez výraznějšího zvýšení nezaměstnanosti. Nyní k tomu ale dochází, ekonomika jen mírně ztrácí na tempu a tvorba nových pracovních míst se drží poměrně vysoko. Pokud by takový vývoj trval i nadále, „možná se z toho dostaneme bez recese,“ uvedl na závěr ekonom. Jak ukazuje následující graf, index ekonomických překvapení sestavovaný v sice klesá, ale stále zůstává v pozitivním teritoriu.

Zdroj: X, CNBC