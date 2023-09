Rozbřesk: ČNB jednomyslně pro stabilitu úrokových sazeb. Trhy čekají na inflaci v eurozóně

Česká národní banka se jednomyslně rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny. I když bankovní rada vnímá některá inflační rizika oproti předešlému zasedání méně intenzivně, Aleš Michl zjevně zůstává opatrný a není komfortní s perzistentní jádrovou inflací.



Oproti srpnu nová čísla z domácí ekonomiky vyznívají buď neutrálně (inflace) a nebo lehce proti-inflačně. Aleš Michl sám kladl důraz zejména na nižší mzdy za druhý kvartál, které oproti předpokladu centrální banky nezrychlily svoji dynamiku (průměrná mzda zvolnila růst na 7,7 %). A především na slabší čísla z českého i německého průmyslu, která podle guvernéra mohou vést ke stagnaci ekonomiky ve třetím kvartále 2023 (oproti očekávanému růstu o 0,7 %). I proto bankovní rada vyhodnotila tentokrát rizika prognózy jako jdoucí oběma směry - a ne pouze “pro-inflačním směrem” tak jako v srpnu. I proto také Aleš Michl odmítl v odpovědi na otázky vyloučit možnost poklesu sazeb do konce tohoto roku.Na druhou stranu zdůraznil, jak bankovní radu dál trápí vidina pomalu odeznívající jádrové inflace - momentum jádrové inflace zůstává stále silné (zejména služby) a domácí pracovní trh napjatý. Navíc méně příznivě se vyvíjí ceny ropy (v blízkosti 90 USD/barel oproti očekávaným 75 USD) a kurz koruny (a to zejména vůči dolaru). To vše v situaci, kdy inflační očekávání zůstávají neukotvená.



I proto věříme, že ČNB bude při zvažování prvního poklesu sazeb opatrná a nadále počítáme s prvním poklesem sazeb až v prosinci (o 50bps) s tím, že rizikem je pro nás spíše pozdější start uvolňování „měnových šroubů”.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna vesměs ocenila pokračující jestřábí rétoriku guvernéra Aleše Michla a drží se pod 24,40 EUR/CZK nehledě na relativně negativní zprávy z eurozóny. Na druhou stranu, pokud dnes inflace v eurozóně skončí lehce za odhadem trhu, může to být pro středoevropský region příjemná zpráva.



Eurodolar

Série negativních zpráv pro euro v čele s horším než očekávaným vývojem italského deficitu dostala euro během čtvrtečního obchodování pod tlak a měnový pár koketoval s úrovněmi 1,05 EUR/USD. Výnosy italských dluhopisů ve čtvrtek prudce vystřelily vzhůru - na 4,96% na 10ti letech, což je nejvíce za poslední dekádu. Důvod byl jednoduchý, italská vláda zhoršila výhled pro růst i deficit na letošek i příští rok. Deficit letos by měl dosáhnout 5,3% (místo očekávaných 4,5%) a příští rok 4,3% (místo 3,7%). I když se nejedná o dobré zprávy, předpokládáme, že napětí na trzích nebude “sebenaplňující” a i eurodolar během pátečního obchodování jeví určité známky stabilizace. Dnešní den bude ve znamení evropské zářijové inflace, která by podle prvních čísel z Německa a ze Španělska mohla skončit lehce pod odhadem trhu. V kombinaci se slabým německým maloobchodem to s takovými čísly “v zádech” bude mít euro nadále spíše složité.