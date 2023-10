Propad výnosů nasměroval akcie vzhůru, na korunu dolehla inflace

Úterní dopoledne je pro akcie výrazně pozitivní. Klíčové evropské indexy přidávají kolem 1,5 procenta, naproti tomu ovšem americké futures zůstávají tradičně opatrnější a rostou jen mírně. Hlavním impulsem se pro akcie staly nižší dluhopisové výnosy, což je faktor, který hraje prim už mnoho týdnů.

Zatímco výnosy v Evropě spadly už včera, načež se stabilizují, americké výnosy po sváteční přestávce padají až dnes. 10Y splatnost je dole o 15 bps. Ropa sice drží včerejší zisky, ale na dluhopisy působí hlavně spekulace na nižší inflaci a holubičí komentáře z Fedu. Těch včera ještě přibylo a sázky na ještě jedno letošní zvýšení sazeb tak dál ustupují. Samotná americká inflace pak vyjde ve čtvrtek.

Z Číny přišly dvě důležité zprávy. Country Garden se připravuje na krach, když oznámila, že nebude schopna dostát všem závazkům z offshore dluhu. S očekáváním rozsáhlé restrukturalizace už tento developer najímá příslušné poradce. Naproti tomu ovšem čínská vláda údajně plánuje stimul na podporu ekonomiky, které hrozí zaostání za růstovým cílem. Navýšení výdajů má jít skrze 137 mld. USD nového dluhu a podpora by podle zdrojů BBG mířila hlavně do infrastruktury.

MMF v nové prognóze předpokládá pomalejší odeznívání inflace v příštím roce, přičemž centrální banky by podle něj neměly ustupovat z protiinflační politiky. Tato zpráva ale velký efekt neměla.

Investoři se postupně srovnávají s novými boji na Blízkém východě a vypadá to, že sázejí na omezený konflikt. Podle nás může velmi snadno dojít k eskalaci na frontě Izrael - Hizballáh. Na druhou stranu, pokud nedojde k přímému zapojení Íránu, USA se budou velmi bránit krokům, které by ještě zvýšily ceny ropy. A to momentálně trhům stačí. Během odpoledne jsou v plánu ještě další vystoupení bankéřů z Fedu, důležitá data nastoupí až v dalších dnech.

Na domácí scéně ovšem důležitá data do hry zasáhla. Česká inflace za září ustoupila výrazněji, než se čekalo, a to při citelném meziměsíčním poklesu cen. Koruna reagovala oslabením k 24,55 za euro, když se upevňuje výhled klesajících sazeb. Zatím zůstáváme u prosincového termínu, ale otevírá se možnost, že ČNB první krok učiní dřív.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:32 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5338 0.2854 24.6094 24.4354 CZK/USD 23.1200 -0.1210 23.2920 23.1095 HUF/EUR 387.8822 -0.2860 389.2016 386.9758 PLN/EUR 4.5571 -0.1257 4.5713 4.5531

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7367 0.3931 7.7375 7.6955 JPY/EUR 157.9455 0.6433 157.9766 156.7660 JPY/USD 148.8650 0.2333 149.0710 148.1625

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8645 0.1402 0.8649 0.8630 CHF/EUR 0.9590 0.0857 0.9593 0.9561 NOK/EUR 11.4775 0.6851 11.4943 11.3847 SEK/EUR 11.5605 -0.2175 11.5999 11.5550 USD/EUR 1.0610 0.4126 1.0611 1.0555

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5584 -0.1091 1.5645 1.5542 CAD/USD 1.3594 0.0232 1.3617 1.3579