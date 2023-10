Rozbřesk: Průmysl již nepřinesl “nové” negativní překvapení, inflace klesla pod 7 %

Průmysl v srpnu nové negativní překvapení. Výroba nicméně zůstává relativně slabá napříč všemi segmenty až na automotive - celkově meziměsíčně zaznamenala lehký nárůst o 0,2%, zatímco meziročně klesla o 1,7%. Náš výhled na HDP za třetí kvartál (-0,1% qoq) i za celý rok 2023 (-0,3%) zatím zůstává stejný, přičemž nadále převažují rizika směrem ke slabšímu výkonu. „Velký obrázek” zůstává také stejný - spotřeba domácností sice pokračuje v oživení, to je ovšem příliš pomalé na to, aby vykompenzovalo klopýtající průmysl. To může být o to těžší, pokud průmysl “šlápne na brzdu” i na trhu práce a ten se v nejbližších 6ti měsících lehce ochladí.

To vše jsme však už předpokládali a srpnová čísla žádné “nové obavy” nepřinesla. Po sezónním očištění dokonce lehce vzrostla produkce v některých energeticky náročných odvětvích - chemický průmysl, výroba nekovových minerálních produktů a zpracování základních kovů. Na druhou stranu častokrát úroveň produkce zůstává stále hluboko pod úrovněmi před energetickou krizí.

Vedle toho je příjemnou zprávou, že v srpnu nepokračoval další pokles výroby ve strojírenství. Na druhou stranu nové zakázky zůstávají relativně slabé a i průzkumy v páteřních odvětvích českého průmyslu (PMI) nevyznívají pozitivně. Výraznou pozitivní výjimkou i v srpnu zůstává segment automotive. Na “čele pelotonu” však zůstává výrazně izolován a navíc v září se do českého průmyslu promítnou odstávky ve výrobě Škody Auto (kvůli výpadkům dodávek ze Slovinska). I proto nevylučujeme možnost další revize HDP za třetí kvartál směrem dolů.

Číslem dnešního dne (a v zásadě celého týdne) na českém trhu je výsledek zářijové inflace. V důsledku nižších cen potravin, plynu a sezónním zlevnění dovolených ceny poklesla meziměsíčně o 0,7 %, což meziroční inflaci snížilo z 8,5% na 6,9 %. V opačném směru působily dražší pohonné a řada služeb včetně nájemného. Ve čtvrtém kvartále pak inflace kvůli efektu energetického úsporného tarifu nejspíše dočasně vzroste, aby pak zaznamenala relativně prudký pád do nižších jednocifermných pater na začátku roku. Tento propad však nakonec nemusí být tak výrazný, jak předpokládala v srpnové prognóze centrální banka - vzhledem k vyšším cenám ropy, slabší koruně i znovuzavedení poplatku za obnovitelné zdroje energie předpokládáme inflaci na začátku roku spíše v blízkosti 3,5 než 2,5%.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dál drží v blízkosti 24,50 EUR/CZK a zatím příliš neocenila pokus o stabilizaci na globálních dluhopisových a akciových trzích. DNešní pokles domácí zářijové inflace pravděpodobně nepřinese trhům výraznější překvapení a koruna by pak mohla zůstat do čtvrteční americké inflace pod lehkým tlakem.



Eurodolar

Vojenský konflikt v Izraeli a velmi opatrné komentáře přicházející z Fedu (Jefferson, Daly) srazily dolarové sazby níže což posunulo eurodolar vzhůru.

I dnes může být znovu ve hře rétorika amerických centrálních bankéřů, když by jich mělo vystoupit hned několik. Vzhledem k tomu, že půjde vesměs o holubice, tak by eurodolar mohl svoje včerejší zisky dále rozšířit.