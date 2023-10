Footshopu letos za prvních osm měsíců mírně stouply tržby na 650 milionů korun

Skupina Footshop, která se zaměřuje na prodej streetwearové obuvi a oblečení, letos za prvních osm měsíců vykázala tržby 650 milionů korun. Meziročně je mírně zvýšila o 1,4 procenta. Skupina se také dostala do provozního zisku (Adjusted EBITDA) 12,4 milionu korun, loni vykázala ztrátu 1,4 milionu korun. Společnost o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. V letošním roce se podle ní musela vypořádat zejména s poklesem tržeb z platformy Footshop Releases, kde nabízí nově uvedené zboží na trh.



"Poté, co adidas ukončil spolupráci s Kanye Westem a ostatní značky nemají v našem segmentu tak populární produkty, jsme ztratili 20 milionů korun na marži. Aktivně pracujeme na náhradě. Postupně získáváme přístup k dalším značkám a kolekcím, které by mohly adidas Yeezy nahradit," uvedl ředitel a zakladatel společnosti Peter Hajduček.



Část z letošního zisku se podle Hajdučka investovala do otevření nové kamenné pobočky v Bratislavě nebo spuštění mobilní aplikace, stojí ve zprávě. "V následujících měsících plánujeme otevřít vlajkovou prodejnu ve Varšavě a také prodejnu pro Queens v Praze. Zavádíme naši privátní značku, se kterou chceme v roce 2024 dosáhnout tržeb ve výši minimálně 15 milionů korun. Zároveň plánujeme přidat na web novou kategorii Active s hlavním zaměřením na běh a trail (běh na horských stezkách)," doplnil Hajduček. Konkurenční platformu Queens Footshop koupil v roce 2021.



Letos v červnu firma WOOD SPAC One ze skupiny Wood & Company oznámila, že ve skupině Footshop za 445 milionů korun odkoupila podíl 48,5 procenta. Od srpna jsou také akcie Footshopu veřejně obchodovatelné na trhu Standard Start pražské burzy. Za rok 2022 Footshop podle své účetní uzávěrky vykázal ztrátu 27,5 milionu korun, proti 2021 ji snížil z 53,3 milionu korun. Tržby společnosti klesly přibližně o 134,7 milionu korun na 944,1 milionu korun.



Společnost Footshop Hajduček založil v roce 2012. Kromě Prahy a Bratislavy má prodejny také v Budapešti a Bukurešti. Distribuuje prémiové řady obuvi i oblečení značek , , Converse či Vans.