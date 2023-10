Ford se oprostil do loňských mimořádných odpisů a vrátil se k zisku

Americká automobilka Motor se ve třetím čtvrtletí vrátila k zisku, a to díky absenci mimořádných odpisů, které zaúčtovala loni. Čistý zisk za červenec až září činil 1,2 miliardy USD (28 miliard Kč) ve srovnání se ztrátou 827 milionů USD ve stejném období loni. Automobilka to uvedla ve čtvrteční tiskové zprávě.



Ford loni zaúčtoval odpisy 2,7 miliardy USD v souvislosti s investicí do podniku zaměřeného na technologie autonomních vozidel. Tržby ve třetím čtvrtletí stouply o 11 procent na 43,8 miliardy USD. Zisk na akcii bez mimořádných položek činil 39 centů, zatímco analytici jej v anketě společnosti FactSet odhadovali na 46 centů na akcii.



Jednou z nejslabších oblastí byla divize elektromobilů, která se propadla do provozní ztráty 1,3 miliardy USD. Ta se výrazně prohloubila z 600 milionů USD ve stejném období loni. Tržby divize však o 29 procent stouply a dostaly se na 1,8 miliardy USD. Společnost ze ztráty viní silnou konkurenci v odvětví.



Ford kvůli nejistotě ohledně dohody s odborovou organizací United Auto Worekrs (UAW) stáhl výhled celoročních výsledků a varoval před pokračujícím tlakem na elektromobily. Konkurenční (GM) nedávno oznámil, že odloží výstavbu závodu na výrobu nákladních elektromobilů za čtyři miliardy USD.



Ford se tento týden předběžně dohodl na kolektivní smlouvě s odborovou organizací UAW. Dohoda, kterou ještě musejí schválit členové odborů, by mohla ukončit sérii stávek v důležitých továrnách. očekává, že nová smlouva zvýší náklady na jedno vozidlo kvůli vyšším mzdám o 850 až 900 USD.



Finanční ředitel John Lawler zopakoval, že kvůli obrovskému tlaku na snižování cen odloží některé ze svých plánovaných mnohamiliardových investic do nových výrobních kapacit pro elektromobily a baterie. dodal ve čtvrtletí prodejcům 36.000 elektromobilů a odhaduje se, že na každém prodělal 36.000 USD. To je více než ve druhém čtvrtletí, kdy ztráta na jeden elektromobil činila 32.350 USD. Lawler dodal, že stejně jako mnoho jeho konkurentů se i snaží najít rovnováhu mezi cenou, marží a poptávkou po elektromobilech. Pro spotřebitele je problémem cenová dostupnost.