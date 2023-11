Rozbřesk: Ustojí americká ekonomika reálné úrokové sazby na úrovni 3 %?

Reálné dolarové úrokové sazby se obchodují stále nebývale vysoko. Podíváme-li se na dolarovou výnosovou křivku, tak reálné kratší sazby (tj. ty očištěné o trhem očekávanou inflaci) se obchodují na úrovni 3 %. A to je opravdu hodně, přičemž nelze než souhlasit s Fedem, že finanční podmínky v americké ekonomice začínají být z tohoto pohledu velmi přísné.



Ponechme teď stranou odpověď na otázku, proč jsou reálné úrokové sazby stále takto vysoko a zabývejme se spíše tím, zdali je americká ekonomika vůbec schopna takto tvrdé podmínky ustát - speciálně pokud mají vydržet několik měsíců či dokonce kvartálů.



Optimistický pohled na věc, který dost možná sdílí stále velmi dobře naladěný akciový trh, může argumentovat tím, že velmi vysoké reálné úrokové sazby jsou vlastně odrazem velmi silné konjunktury a řady dlouhodobých či střednědobých faktorů. Mezi ně mohou patřit stále ještě velmi vysoké nadbytečné úspory naakumulované během covidu či třeba skokový nárůst produktivity související s objevem umělé inteligence, který generuje pozitivní investiční šok. Samozřejmě, že takové vidění světa je stále kompatibilní s měkkým přistáním ekonomiky, která nastane v okamžiku kdy inflace klesne ke 2 % a Fed sazby rychle doladí, aby nebyly nastaveny zbytečně vysoko.



Pesimista může namítnout, že takto vysoké reálné úrokové sazby americká ekonomika neustojí a jistá forma (možná jen technické) recese stejně nastane, což inflaci rychle zchladí a zároveň donutí Fed, aby sazby srazil rychle a výrazně směrem dolů.



Příští měsíce nám tedy ukáží, kdo měl v případě americké ekonomiky pravdu. Dodejme, že trh zatím spíše žije v módu “hladkého přistání”, přičemž my stále patříme do tábora lehkých pesimistů, kteří varují, že takto vysoké reálné úrokové sazby americkou ekonomiku nakonec doběhnou.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera mírně oslabovala a obchodování zakončila u hranice 24,50 EUR/CZK. České měně nepomohla slabší data z tuzemského průmyslu – meziročně propadla v září výroba o 5 %, přičemž dále klesá také objem nových zakázek. Ve zbytku týdne bude na domácí makro frontě relativní klid s výjimkou ostře sledované inflace za říjen (pátek).

V regionu pak stojí za zmínku zítřejší zasedání polské centrální banky, od které se očekává snížení sazeb o 25bps. Pokud by ale NBP překvapila stabilitou sazeb, byla by to vzpruha jak pro zlotý, tak teoreticky i pro korunu.



Eurodolar

Začátek týdne byl na eurodolarovém trhu vcelku nezajímavý. Americká centrální banka sice publikovala pravidelný kvartální report o vývoji úvěrových standardů, který ukázal, že podmínky pro poskytování úvěrů jsou velmi přísné (byť se již se nezhoršují), ale ten měl na trh velmi omezený dopad.

Dnes budou ve hře jen data druhé kategorie, přičemž trh může být eventuálně ovlivněn komentáři centrálních bankéřů, přičemž za pozornost stojí i vývoj výnosů amerických dluhopisů před aukcemi (proběhnou dnes, zítra a ve čtvrtek).