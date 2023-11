Rozbřesk: ČNB byla otevřená i poklesu sazeb, rozhodl pravděpodobně alternativní scénář

Prosincové detaily z prognózy ČNB ze setkání s analytiky ukazují dobře, proč se zatím bankovní radě do snižování úrokových sazeb nechtělo. Základní scénář prognózy počítá s vyššími sazbami v tomto roce a s o něco nižší trajektorií sazeb v roce příštím. Dolů sice tlačí sazby nižší než očekávaná dynamika mezd a horší výkon eurozóny, na druhou stranu expertní doladění tlačí sazby spíše vzhůru (jedná se zejména o vyšší růst administrativních cen). A pověstným jazýčkem na vahách při rozhodování o sazbách byl nakonec pravděpodobně opět alternativní scénář zpracovaný k hlavní prognóze a počítající s výraznějším efektem lednového přecenění (1 p.b. oproti základnímu scénáři navíc v jádrové inflaci). Tento scénář vyžaduje stabilitu sazeb do konce roku 2023 a jejich vyšší úroveň v první polovině roku 2024 a současně implikuje také slabší korunu. Na druhé straně podle centrálních bankéřů ukazuje, že s delším pobytem sazeb na vyšších úrovních nejsou spojená žádná výraznější rizika pro hospodářský růst a trh práce. A to pravděpodobně nakonec rozhodlo o listopadové stabilitě sazeb.



Zdá se, že bankovní rada dává v tuto chvíli přednost alternativnímu scénáři a i proto je první snížení sazeb o 25 bps v prosinci (náš základní scénář) stále relativně nejisté. Na druhé straně Eva Zamrazilová řekla na setkání s analytiky, že všichni členové bankovní rady byly z počátku otevřeni možnosti cutu již v listopadu (u všech to bylo na začátku debaty blízko “50:50")....a to (pokud to tento týden potvrdí páteční zápis) ukazuje spíše na první pokles sazeb v prosinci. Do prosince také mohou přijít data, které potvrdí pozvolnou dezinflaci a základní scénář ČNB. Bohužel taková nečekáme v tomto týdnu.

Páteční výsledek inflace za říjen může podle našich odhadů totiž ukázat meziměsíční růst CPI o 0,3%. To by mělo jít na vrub zejména sezónního zdražení textilu, pokračujícího zdražování v pohostinství a v rekreaci a lehkého zdražení potravin. Pohonné hmoty tentokrát budou působit v opačném směru, stejně tak jako budou lehce zlevňovat ceny plynu.

Meziročně i kvůli efektu energetického úsporného tarifu pak inflace vystoupá na 8,7% - to je lehce nad poslední prognózou ČNB (8,3%). Z pohledu našich sázek na prosincový pokles sazeb by to však nemělo hrát velkou roli, pokud znovu nezrychlí momentum jádrové inflace (a ČNB spíše bude překvapena v segmentu potravin).





*** TRHY ***



Koruna

Koruna si udržela relativně dobrou náladu, za kterou stála na jedné straně relativně jestřábí ČNB, na straně druhé slabší americký dolar. Pozitivní nálada se může přenést i do tohoto týdne, ale další rozšiřování zisků může být s vidinou zužujícího se úrokového diferenciálu pro korunu složité.



Eurodolar

Oficiální statistiky z amerického trhu práce za měsíc říjen stejně jako index ISM z oblasti služeb prodloužily sérii slabých dat přicházejících z USA. Potvrzuje se tak dojem, že pětiprocentní růst dosažený v minulém kvartálu nebude udržitelný, což potvrzuje i náš nowcast pro růst HDP. Ten na začátku tohoto kvartálu signalizuje růst jen na úrovni 0,8 %. Podle našeho názoru však může být i hůře s i z tohoto důvodu se eurodolar tlačí vzhůru.



Tento týden bude z pohledu důležitých dat hluchý, přičemž narušovat jej budou jen vystoupení centrálních bankéřů a aukce amerických dluhopisů. Ty mohou být důležité pro chovali delších dolarových sazeb a tím i nepřímo eurodolaru.