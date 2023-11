Bloomberg: Čínská vláda chystá pomoc zadlužené realitní firmě Country Garden

Společnosti Country Garden Holdings a Sino-Ocean Group byly podle osob obeznámených s touto záležitostí zařazeny na čínský návrh seznamu 50 developerů, kteří mají nárok na různou finanční podporu, což signalizuje, že Peking se snaží pomoci některým z nejproblémovějších stavitelů v zemi.



Na takzvanou bílou listinu byla údajně zařazena také společnost CIFI Holdings Group , další stavitel, který nesplácí dluhy. Regulační orgány mají seznam dokončit a rozeslat bankám a dalším finančním institucím během několika dní, uvedly zdroje Bloombergu s tím, že některé podrobnosti se mohou změnit.



Agentura Bloomberg začátkem tohoto týdne informovala, že Čína připravuje seznam, který má sloužit finančním institucím jako vodítko při zvažování podpory realitního průmyslu prostřednictvím úvěrů, dluhového a kapitálového financování. Rozsah financování - a dlouhodobé důsledky pro věřitele a akcionáře - zůstávají nejasné.

Zařazení stavebních firem v potížích, jako je Country Garden, která minulý měsíc poprvé nesplácela dolarové dluhopisy, podtrhuje měnící se postoj regulačních orgánů k některým z největších soukromých developerů v zemi v souvislosti s prohlubující se realitní krizí. Čínský prezident Si Ťin-pching také zintenzivnil podporu širší ekonomiky, vydal více státních dluhopisů na výdaje na infrastrukturu, zvýšil poměr rozpočtového deficitu a dokonce bezprecedentně navštívil centrální banku.



Index akcií developerů agentury Bloomberg Intelligence tento týden vzrostl díky očekávání, že finanční pomoc může zmírnit obavy z dalšího šíření nákazy v čínském realitním sektoru. Přesto se někteří investoři obávali, že seznam bude zahrnovat hlavně státní firmy a vynechá stavitele v potížích, kteří podporu nejvíce potřebují.

Podle těchto lidí je na návrhu seznamu také společnost Gemdale, která nezmeškala žádnou splátku dluhu, spolu s China Vanke, Seazen Group a Longfor Group

Zdroj: Bloomberg

Společnost Country Garden, která staví nemovitosti téměř ve všech čínských provinciích, zaznamenala v říjnu největší pokles prodeje za posledních šest let. Rostoucí obavy potenciálních kupců o její schopnost dokončit projekty hrozí, že se ještě více prohloubí nedostatek hotovosti.



Spekulace o osudu společnosti Country Garden se znovu rozhořely na začátku tohoto měsíce poté, co agentura Reuters oznámila, že čínská Státní rada dala pokyn vládě provincie Guangdong, aby požádala společnost Ping An Insurance o převzetí kontrolního podílu. Společnost Ping An uvedla, že v Country Garden nevlastní žádné akcie a nemá v plánu ji získat.



Krize v oblasti nemovitostí v Číně zachvátila téměř všechny největší developery, kteří se od vzniku úvěrové krize před třemi lety potýkají se splácením dluhů a dokončením projektů. Společnost Vanke, jeden z mála zbývajících stavitelů s investičním ratingem, zaznamenala v posledních týdnech propad svých dolarových dluhopisů v souvislosti se selháním společnosti Country Garden. Vanke se později dočkala neobvykle silné podpory ze strany místní vlády.

Zdroj:Bloomberg