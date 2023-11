Víkendář: Umělá inteligence, demokratizace znalostí a ojedinělý příběh OpenAI

Bloomberg poukazuje na „naprosto ojedinělý“ příběh v Silicon Valley, jehož centrem je propuštění Sama Altmana ze společnosti OpenAI. Ed Ludlow na Bloombergu hovořil o tom, že když byl tento krok oznámen, seděl právě na obědě s investorem, který drží podíl v OpenAI a pro oba to byla šokující informace. Představenstvo firmy přitom propuštění Altmana zdůvodnilo jeho údajnou špatnou komunikací. Výsledkem ale byla „vzpoura“ zaměstnanců v celé společnosti. Poslední dějství tohoto příběhu pak přineslo opětovný příchod Altmana do čela OpenAI.



Ludlow popisoval, že v sobotu, tedy den po propuštění Altmana, vydal provozní ředitel firmy prohlášení, podle kterého za celou událostí není žádné nezákonné chování a příčinou je úplný rozpad komunikace mezi Altmanem a představenstvem. Podle některých informací za tím stojí určité „filozofické“ spory. Altman je přitom „produktový člověk, který chce dostat generativní umělou inteligenci do reálného světa, vydělávat z ní peníze a nabízet ji lidem a podnikům.“ Představenstvo je ale složeno z akademiků, kteří „chápou existenciální hrozbu, kterou umělá inteligence může přinášet.“



Ludlow popisoval rychlý sled událostí, které začaly oznámením propuštění a během dvou dnů vyústily v to, že „Altman pracuje pro Microsoft“. Mýlila se tak řada lidí včetně některých investorů, kteří se snažili dostat Altmana zpět do čela OpenAI. Z širší perspektivy jde ale o příběh, kterým se silně prolíná téma bezpečnosti umělé inteligence a změn, které mohou lidstvu přinést. Ludlow k tomu uvedl, že pravý důvod zmíněného propuštění není oficiálně známý, ale ví se, že panovaly obavy z toho, jak rychle dochází ke komercializaci umělé inteligence.“



Satya Nadella, který stojí v čele , na Bloombergu hovořil o tom, že jeho společnost bude dál spolupracovat s OpenAI i s Altmanem a jeho týmem, „bez ohledu na to, kde budou.“ K tomu dodal, že pokud někdo nechce pracovat v OpenAI, může přijít do jeho společnosti a na své práci na umělé inteligenci pokračovat tam. Proč byl Sam skutečně propuštěn? Nadella na tuto otázku odpověděl, že neví nic nad rámec prohlášení představenstva OpenAI, které hovoří o rozpadu komunikace. Proto má „stále důvěru v Altmana“, protože o jiných problémech s ním nemluvil.



Nadella následně hovořil o tom, že by vítal některé změny v současném vedení OpenAI, které by zajistily úspěšné pokračování partnerství této společnosti s Microsoftem. Podobná překvapení, k jakým došlo nyní, totiž nejsou ku prospěchu. Nadella pak odpovídal na dotaz, zda současný vývoj nějak mění jeho pohled na bezpečnost umělé inteligence. I ve světle toho, „jak křehké jsou instituce kolem ní.“ Ředitel odpověděl, že byl vždy zastáncem řešení „nezamýšlených důsledků“ ještě předtím, než nastanou, a ne až potom.



Nadella tedy podle svých slov vítá současný dialog o bezpečnosti umělé inteligence. Ta by dokonce měla být na prvním místě. Tato technologie může mít podle ředitele velké přínosy a nabízet znalosti a expertízu mnohem většímu počtu lidí. Jinak řečeno, může vést k „demokratizaci znalostí“. Zároveň ale musí být brán ohled na to, že může být zneužívána pro podvody a podobně. přitom podle Nadella intenzivně pracuje na prevenci v této oblasti.



Zatím poslední dějství příběhu OpenAI přineslo oznámení, že Altman se vrací do čela společnosti a významné změny proběhnou v představenstvu. Jak informovala například CNBC, to bylo doposud složeno převážně z lidí, kteří nebyli na veřejnosti známi. Nyní jej ale budou tvořit známé osobnosti z korporátního světa a jedním z členů by podle posledních zpráv měl být i ekonom a bývalý ministr financí Larry Summers. Podle CNBC tak může být spokojen, protože OpenAI může dál fungovat jako jeho „laboratoř“ a tím omezovat „určitá rizika“, kterým by jinak čelil.



