"Je úžasné mít partnera, který dokáže řici: Ty neuvažuješ správně". Odešel Charlie Munger, který zbohatl dávno předtím, že se stal pravou rukou Buffetta

Ve věku 99 let v tomto týdnu skonal miliardář Charlie Munger, investorský mág, který zbohatl ještě dávno předtím, než se stal pravou a tou veřejně méně viditelnou avšak nikoli méně významnou rukou Warrena Buffetta ve společnosti . Připomeňme si jeho život a některé investiční postoje i "hlášky".

Podle tiskové zprávy společnosti Munger zemřel v úterý, na Nový rok by se dožil 100 let. "Bez Charlieho inspirace, moudrosti a účasti by společnost nemohla dosáhnout svého současného postavení," uvedl Buffett v prohlášení.

Vystudovaný právník Munger pomohl Buffettovi, který byl o sedm let mladší, vytvořit filozofii dlouhodobého investování do společností. Pod jejich vedením dosahovala společnost Berkshire v letech 1965 až 2022 průměrného ročního zisku 20 %, což je zhruba dvakrát více než index S&P 500. Desítky let složených výnosů udělaly z dvojice miliardáře a lidové hrdiny pro obdivovatele investorů.

Kromě funkce místopředsedy představenstva společnosti Berkshire byl Munger také právníkem v oblasti nemovitostí, předsedou a vydavatelem společnosti Daily Journal Corp., členem představenstva společnosti , filantropem a architektem. Jeho celkové čisté jmění činilo podle časopisu Forbes přibližně 2,6 miliardy dolarů.

Na výročních schůzích společnosti v Omaze ve státě Nebraska, kde oba s Buffettem vyrůstali, byl Munger známý svou rolí přímého řečníka a káratele firemních excesů. Jak Buffettova sláva a bohatství rostly - v závislosti na ceně akcií Berkshire se občas stával nejbohatším mužem světa -, Mungerova hodnota rostla také.

"Je úžasné mít partnera, který řekne: 'Ty neuvažuješ správně,'" řekl Buffett o Mungerovi, který seděl vedle něj, na zasedání Berkshire v roce 2002. "To se nestává moc často," prohodil posléze Munger.

Mnoho generálních ředitelů se obklopuje spíše "bandou patolízalů", kteří nejsou ochotni zpochybňovat jejich závěry a předsudky, dodal Buffett. Munger zase řekl, že Buffett těžil z toho, že měl "mluvící otisk, který něco věděl. ... A myslím, že jsem byl v tomto ohledu velmi užitečný."

Syn Omahy

Charles Thomas Munger se narodil 1. ledna 1924 v Omaze. Jeho otec Alfred byl právník a matka Florence "Toody" pocházela z bohaté rodiny. Stejně jako Warren Munger pracoval v mládí v obchodě s potravinami Buffettova dědečka, ale oba budoucí partneři se setkali až o několik let později.



V 17 letech odešel Munger z Omahy na Michiganskou univerzitu. O dva roky později, v roce 1943, narukoval do armádního letectva, jak uvádí životopisná kniha Janet Loweové "Damn Right!" z roku 2003.



Armáda ho poslala na Kalifornský technologický institut v Pasadeně, kde studoval meteorologii. V Kalifornii se zamiloval do Nancy Hugginsové, spolubydlící své sestry na Scripps College, a v roce 1945 se s ní oženil. Ačkoli Munger nikdy nedokončil vysokoškolské studium, v roce 1948 absolvoval s vyznamenáním právnickou fakultu Harvardovy univerzity a manželé se přestěhovali zpět do Kalifornie, kde se věnoval právu v oblasti nemovitostí. V roce 1962 založil advokátní kancelář Munger, Tolles & Olson a zaměřil se na řízení investic v hedgeovém fondu Wheeler, Munger & Co, který v témže roce také založil.

V Kalifornii spolupracoval s Franklinem Otisem Boothem, členem rodiny zakladatelů deníku Los Angeles Times, v oblasti nemovitostí. Jedním z jejich prvních projektů se stal lukrativní bytový projekt na pozemku Boothova dědečka v Pasadeně. Booth, který zemřel v roce 2008, byl Buffettovi představen Mungerem v roce 1963 a stal se jedním z největších investorů Berkshire.

Munger uzavřel hedgeový fond v roce 1975. O tři roky později se stal místopředsedou představenstva společnosti Berkshire Hathaway.

V roce 1959 se Munger ve svých 35 letech vrátil do Omahy, aby uzavřel právnickou praxi svého zesnulého otce. Tehdy ho jeden z Buffettových investorských klientů seznámil s tehdy 29letým Buffettem. Oba si padli do oka a zůstali v kontaktu, přestože žili přes půl kontinentu od sebe.

"Za celou dobu, co se známe, což je už téměř 60 let, jsme se nikdy nepohádali," řekl Buffett v roce 2018 Becky Quickové ze CNBC. "Charlie mi dal ten největší dar, jaký může člověk někomu dát. Udělal ze mě lepšího člověka, než bych jinak byl. ... Za tu dobu mi dal spoustu dobrých rad. ... Díky Charliemu jsem žil lepší život."

Splynutí myslí bylo zaměřené na hodnotové investování, při němž se akcie vybírají proto, že se jejich cena jeví jako podhodnocená na základě dlouhodobých základních údajů o společnosti. "Veškeré inteligentní investování je hodnotové investování - získávání více, než za co platíte," řekl kdysi Munger. "Musíte ocenit podnik, abyste mohli ocenit akcie."

Zde je několik dalších životních a investičních lekcí, jako pocta Charliemu:

1. Investování spočívá v tom, najít si pár skvělých podniků a pak jen sedět na zadku.

2. Velké peníze nejsou v nákupu nebo prodeji, ale v čekání.

3. Představte si, že život bude velice těžký a potom se zeptejte, zda jste schopni to ustát. Pokud je odpověď ano, máte vyhráno.

4. Ti, kteří se stále učí, budou v živote stoupat.

5. Přiznat si, co nevíš, je úsvitem moudrosti.

6. Pokud podnik vydělá 18 % na kapitál za 20 nebo 30 let, i když zaplatíte draze vypadající cenu, skončíte s dobrým výsledkem.

7. Hodně úspěchu v podnikání pochází z uvědomění, čemu se chcete vyhnout: předčasné úmrtí, nešťastné manželství,...

8. Pokud by investování nebylo těžké, každý by byl bohatý.

9. Při určování budoucnosti není lepšího učitele než historie. V učebnicích dějepisu za 30 dolarů jsou odpovědi v hodnotě miliard dolarů.

10. Oba trváme na tom, abychom měli téměř každý den k dispozici spoustu času na sezení a přemýšlení. To je v americkém byznysu velmi neobvyklé. Čteme a přemýšlíme.

Zdroj textu: Bloomberg, CNBC, LinkedIn

Zdroj úvodního obrázku: Nick Webb, Flickr, https://www.flickr.com/photos/nickwebb/4588663010/in/photostream/