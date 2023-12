Divokou jízdu ropy řídí disruptivní skupina obchodujících botů

Obchodování s ropou snad nikdy nebylo takovou jízdou na horské dráze jako dnes. Jen v posledních dvou měsících hrozilo, že ceny dosáhnou 100 dolarů za barel, aby vzápětí klesly na 70 dolarů. V jeden říjnový den se vyhouply až o 6 %. A v roce 2023 se futures kontrakty zatím 161krát vyhouply o více než 2 USD denně, což je oproti předchozím letům obrovský skok.

To, co se děje, nelze zcela vysvětlit machinacemi OPEC ani válkou na Blízkém východě. I když celkové cenové cykly komodit stále určují fundamentální faktory nabídky a poptávky, každodenní obchodování s futures na ropu stále více ovládají spekulativní síly, které podporují volatilitu a způsobují rozpor mezi fyzickými cenami a finančními trhy.

A nejde jen o spekulanty obecně - obchodníci ukazují prstem na neprůhlednou skupinu algoritmických správců peněz známých jako poradci pro obchodování s komoditami. Navzdory svému prozaickému názvu se CTA stali mocnou silou na trhu s ropou. Ačkoli tvoří pouhou pětinu účastníků řízených peněz na americkém trhu s ropou, podle společnosti Bridgeton Research Group, která poskytuje analýzy počítačem generovaných obchodů, tvořili CTA v letošním roce podle některých měřítek téměř 60 % čistého objemu obchodů této skupiny. To je největší podíl, který tato skupina měla podle údajů od roku 2017.

Ačkoli je těžké vyčíslit, jak velký podíl na celkovém objemu obchodů mají CTA, podle údajů TD Bank a jsou algos v širším slova smyslu zodpovědné až za 70 % obchodů se surovou ropou v průměrný den.

"Byli byste naprosto šokováni, jak velké jsou jejich pozice," řekl Ilia Bouchouev, bývalý obchodník a řídící partner společnosti Pentathlon Investments, který vyučuje na New York University. "Jsou pravděpodobně větší než , a Koch dohromady."

Podle rozhovorů s více než desítkou obchodníků, analytiků a peněžních manažerů, kteří pracují na trhu s ropou, jsou letošní volatilní výkyvy cen umocněny právě těmito roboty. Rozkolísaly komodity od benzinu po zlato, odsunuly na vedlejší kolej tradiční investory, vyvolaly hněv OPEC a dokonce zvedly obočí v Bílém domě.

Zdroj: Bloomberg



CTA jsou volně označovány jako osoby nebo organizace, které poskytují poradenství při obchodování s futures, opcemi nebo swapy. Znalci však říkají, že většinu z nich definují jejich obchodní strategie: řízené počítačem a založené na pravidlech, s relativně omezeným časovým horizontem.

Co činí algoritmické CTA tak destabilizujícími, je to, že obvykle sledují trendy - a přehánějí je. Když ceny klesají, prodávají, čímž je ještě více snižují. A co je pro spotřebitele ještě znepokojivější, totéž platí i v případě růstu. Někteří analytici tvrdí, že CTA přispěly k nadhodnocení ropy až o 7 dolarů za barel během nedávné rally. A představitelé Bílého domu se údajně domnívají, že sehrály významnou roli při růstu cen v průběhu roku 2023.

I 1 nebo 2 dolary přidané k ceně barelu se filtrují dolů ke spotřebitelům prostřednictvím vyšších nákladů na pohonné hmoty v době, kdy inflace způsobená energií patří k největším překážkám pro světové centrální bankéře. Například v srpnu vyšší ceny znamenaly, že náklady na benzin tvořily polovinu nárůstu indexu spotřebitelských cen v USA.

"Federální rezervní systém by si jich a jejich vlivu na trhy měl být vědom," uvedla Rebecca Babinová, seniorní obchodnice s energiemi pro CIBC Private Wealth v New Yorku. "CTA mohou vytvářet tyto zlomy - období, kdy obchodujeme mimo fundamenty," řekla Babinová. A i když tyto okamžiky mohou být krátkodobé, následné cenové výkyvy "se promítají do širšího ekonomického světa mnoha různými způsoby", řekla.

Velké výkyvy, velký zisk



Algoritmické CTA sice dodávají trhu tolik potřebnou likviditu, ale jejich obchodní strategie mohou extrémně zesílit denní výkyvy. V roce 2022, kdy se objemy obchodování CTA rychle rozšířily, zaznamenaly newyorské futures kontrakty na ropu 242krát denní pohyb vyšší než 2 USD. To je podle výpočtů agentury Bloomberg o 150 % více, než je historický průměr od roku 2000.

Co je však na pokračující volatilitě v roce 2023 tak překvapivé, je to, že přišla bez velkého šoku v dodávkách, který následoval po ruské invazi na Ukrajinu. Konflikt Izraele s Hamásem sice trhy zneklidnil, ale na toky ropy zatím neměl žádný zásadní dopad. A rally podpořená snížením produkce ze strany Organizace zemí vyvážejících ropu a jejích spojenců byly podkopány aktivitou CTA.

Nepředvídatelnost letošních výkyvů na trhu nebyla přívětivá k lidským obchodníkům, z nichž mnozí podle účastníků trhu vydělávají na ropě méně peněz než loni, kdy si připsali rekordní zisky.

Podle Stephena Rosemeho ze společnosti Bridgeton se naopak CTA daří - na energetických trzích zaznamenávají zisky již tři roky v řadě.

A mnoho společností CTA se rozšiřuje. Společnost Capital Fund Management se sídlem v Paříži uvádí, že aktiva, která její CTA mají ve správě, vzrostly na 3,8 miliardy dolarů v červenci 2023 z 2,4 miliardy dolarů v prosinci 2021.

Amapa Capital Advisors LLC a Skylar Capital Management patří mezi CTA, které zdvojnásobily nebo ztrojnásobily spravovaná aktiva za méně než dva roky, uvádí poradenská společnost IASG. Největšími CTA v oblasti energií jsou Man AHL, Gresham, Lynx a AlphaSimplex, ale jejich přesné objemy je obtížné vyčíslit, uvádí BarclayHedge.

Zdroj: Bloomberg



Člověk versus stroj

Krása algoritmických CTA je podle lidí, kteří za nimi stojí, v tom, že nejsou ovlivněny předsudky a impulzy - jsou převážně matematické. Takový přístup je samozřejmě pro mnohé v komoditách, kde je nadvláda člověka nad přírodou a trhy zásadní, protimluv.

Každý obchodník si myslí, že je nejlepší. Každý obchodník si myslí, že má výhodu," říká Brent Belote, který se vzdal kariéry obchodníka s ropou v největší americké bance Chase & Co, aby v roce 2016 založil vlastní CTA.

Věřit stroji nebylo pro Beloteho přirozené. Přestože vytvořil šest algoritmů, zpočátku se přistihl, že obchoduje vedle nich. Koneckonců měl roky zkušeností, které počítač neměl.

Když Rusko na začátku roku 2022 napadlo Ukrajinu a futures na ropu Brent prudce vzrostly o 35 % a obchodovaly se za více než 120 dolarů za barel, Belote chtěl zoufale řídit své algo. Bylo mrazivé ráno v Jacksonu ve Wyomingu, když vstal, aby zkontroloval své modely - ale rozhodl se nezasahovat. Po invazi jeho firma Cayler Capital vrátila investorům 25 %, řekl. Pro srovnání, index hedgeových fondů agentury Bloomberg vykázal 1 %.

"Čísla nelžou," řekl Belote.

Ne "Flash Boys"

Samotné CTA nejsou novinkou - existují již od počátků obchodování s futures. A od roku 1984 se musejí registrovat u Národní asociace pro futures. Obvykle mají nižší vstupní bariéru než hedgeové fondy,

které mohou obchodovat s širší škálou cenných papírů a vyžadují větší počáteční kapitál.

Nejsou však ve skutečnosti "Flash Boys" futures. Na rozdíl od vysokofrekvenčních obchodníků CTA obvykle nevydělávají na rychlosti, s jakou se pohybují. Místo toho většinou vydělávají na indikátorech poháněných trendy. A jsou aktivní jak v akciích, tak v komoditách prostřednictvím futures a opcí.

Trhy s komoditami se však od akciových liší v mnoha důležitých ohledech. Například zatímco akciový trh se vyvinul jako způsob získávání kapitálu, komoditní futures trhy jsou tradičně místem, kde se producenti a kupující zajišťují proti cenovému riziku.

Zrozeni z havárie

Jak se CTA staly tak dominantními? Stejně jako u mnoha jiných současných fenoménů začíná odpověď v hlubinách pandemie.

Když svět v roce 2020 zachvátily odstávky, spotřeba pohonných hmot se propadla o více než čtvrtinu. Na trhu s ropou se rozpoutalo peklo. Referenční cena americké ropy nakrátko klesla na minus 40 dolarů za barel a investoři se ocitli na zcela novém území. Některé fondy, které zastávaly dlouhodobější názory založené na fundamentech nabídky a poptávky, se rychle stáhly.

Takové medvědí trhy se ukázaly být "událostí zániku" pro tradiční fondy, které uvolnily místo "nadvládě algo", z nichž většinu tvoří CTA, řekl Daniel Ghali, senior komoditní stratég společnosti TD Securities. Ruská invaze na Ukrajinu poskytla CTA další oporu. Prudký nárůst volatility na trhu s futures vyhnal mnoho zbývajících tradičních investorů k odchodu a otevřený zájem o hlavní kontrakty na ropu se propadl na šestileté minimum.

To se shodovalo s kolapsem dalšího zdroje obchodování s futures a opcemi: hedgingu těžby ropy. V době největšího rozmachu břidlicové expanze před deseti lety si těžaři zajišťovali ceny futures, aby mohli financovat svůj růst.

Po propadu cen způsobeném pandemií se však potrestaný americký ropný průmysl stále více soustředil na vracení hotovosti investorům a vyhýbal se zajišťování, které může často omezit expozici společnosti vůči růstu na rostoucím trhu. V prvním čtvrtletí letošního roku se objem ropy, který američtí producenti zajišťovali pomocí derivátů, snížil.podle údajů agentury BloombergNEF klesl o více než dvě třetiny ve srovnání s obdobím před pandemií.

Nedávná vlna uzavírání obchodů ze strany amerických producentů ropy hrozí dalším urychlením poklesu zajištění. A je velmi pravděpodobné, že CTA budou i nadále vyplňovat vakuum, které po těchto tradičních hráčích na trhu zůstalo.

Svým způsobem je vzestup CTA teprve na začátku. To je zřejmé Bouchouevovi z Newyorské univerzity, který říká, že jeho studenti považují práci ve fondech za "práci snů".

"CTA jsou příkladem toho, jak se technologie dostávají do našeho prostoru," řekl. "Kdybyste to odmítli, byli byste po nějaké době ‚dinosaury‘."

Zdroj: Bloomberg