Tengler: Nový supercyklus začíná, nekupovat reklamní bubliny

Nancy Tengler stojící v čele Laffer Tengler Investments na Bloomergu uvedla, že současná rally na americkém akciovém trhu „se jí líbí“, odpovídá totiž dobrým datům, která přichází z ekonomiky. K tomu investorka uvedla, že současný vývoj může v něčem připomínat devadesátá léta minulého století, na jejichž počátku stála také vyšší inflace a sazby. Došlo ale k prudkému technologickému rozvoji a akciové trhy si celkově vedly hodně dobře.



Tengler se domnívá, že finanční trhy nyní „přestaly naslouchat Fedu“, což se dá z určitého pohledu chápat, protože centrální banka mohla ztratit část své důvěry. Co se týče alokace, investorka uvedla, že „chce mít nadvážené technologie a také průmysl kvůli tomu, jak se vyvíjí PMI“. Investiční strategie se přitom opírá o hlavní tezi, podle které je nejlepší zaměřovat se u firem ze staré ekonomiky na ty, které mohou nejlépe implementovat nové technologie. A pak na společnosti, které tyto technologie nabízí.



Investorka se domnívá, že ekonomika a trhy si projdou novým supercyklem taženým technologiemi. Chce tak kupovat právě společnosti, které budou ve středu tohoto cyklu. Mezi ně podle jejího názoru nepatří firmy jako Meta či Google, které jsou do určité míry „reklamní bublinou“. „Je dobré kupovat při poklesech trhu, je hodně lidí, kteří hovoří o konci sázek na technologie, já s tím nesouhlasím,“ dodala Tengler.



Ve zmíněném sektoru průmyslových firem se investorka zaměřuje na ty, které nejvíce automatizují svou výrobu a procesy. Konkrétně jmenovala Emerson Electric a Illinois Tool. Neutrální váhu má v jejím portfoliu zdravotní péče a finance, nadvážené je zboží dlouhodobé spotřeby. O cyklickém vývoji na trhu hovořil na CNBC David Kostin z , který má pro konec příštího roku u indexu S&P 500 cíl ve výši 4700. Ten tedy představuje jen mírný potenciál pro další růst a příčinou jsou mimo jiné současné vysoké valuace.



Kostin zdůraznil, že záleží na tom, proč by docházelo k poklesu krátkodobých a dlouhodobých sazeb. Ty totiž mohou jít dolů kvůli nižší inflaci, ale také kvůli ochlazující ekonomické aktivitě. On sám předpokládá, že inflace půjde skutečně dolů, zisky obchodovaných firem příští rok porostou asi o 5 %, reálný produkt se zvýší o 2 % a inflace dosáhne přibližně 3 %. Růst zisků tak bude odpovídat růstu nominálního produktu. Potenciál pro další zvýšení valuací je kvůli jejich současným úrovním omezený a výsledkem je zmíněný cíl v základním scénáři ve výši 4700 bodů.

Zdroj: Bloomberg