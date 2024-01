Průzkum Fidelity 2024: Manažeři firem se inflace nebojí

Každoroční průzkum analytiků společnosti Fidelity International pro rok 2024 ukazuje, že mnoho společností se přestalo obávat inflace.

Změnu nálady v očekávání manažerů ohledně roku 2024 výstižně shrnul jeden z akciových analytiků společnosti Fidelity International. "O inflaci už nikdo nemluví," říká Brendan Cochrane, který pokrývá severoamerické společnosti zaměřené na spotřební zboží.

Brendan je jedním ze 137 analytiků, kteří se podíleli na posledním průzkumu analytiků společnosti Fidelity. Ten společnost Fidelity International provádí již více než deset let. Je konzultován s řadou odborníků na nástroje s pevným výnosem, akcie, soukromé úvěry a různá jiná aktiva, kteří pokrývají desítky subsektorů ekonomiky. Letošní závěr našich analytiků zní, že růst nákladů společností se bude v příštích 12 měsících nadále snižovat.

Graf 1: Většina analytiků se letos neobává inflačních tlaků

Letošní výsledky jsou určitým ospravedlněním toho, že centrální bankéři tak dlouho otáleli se změnou ve zvyšování úrokových sazeb, zatímco trhy práce zůstávaly napjaté. Naznačují také, že americký Federální rezervní systém si konečně vybral vhodný okamžik. Jeho předseda Jerome Powell totiž v prosinci prohlásil, že v roce 2024 očekává snižování sazeb.

"Posledním rigidním aspektem byly mzdy pracovníků," říká Brendan. "Zdá se však, že i ty se rychle vrací do normálu."

Znamení doby

Analytici netvrdí, že zcela vymizel nedostatek pracovních sil, ale tam, kde stále existuje, představuje pro podniky menší zátěž. V loňském roce se více než polovina analytiků domnívala, že nedostatek pracovních sil povede ke snížení zisků, nyní je to méně než třetina.

Graf 2: Loni touto dobou analytici očekávali, že nedostatek pracovních sil sníží zisky většiny společností



Graf 3: Letos méně než třetina analytiků očekává, že nedostatek pracovních sil sníží výdělky.

Stejně tak byla většina společností schopna přenést případné vyšší náklady na spotřebitele, jak ukazuje graf 4. Čína zde vyniká tím, že se potýká s jiným problémem než zbytek světa. Čínské společnosti řeší spíše slabou poptávkou než rostoucí náklady, navíc mají také problémy spojené s poklesem cen nemovitostí a vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí. Některé společnosti reagují snižováním cen. Klesající ceny čínského vývozu by mohly dále snížit nákladové tlaky v regionech USA a v Evropě.



Graf 4: Společnosti jsou schopny přenést vyšší náklady na spotřebitele

Giuseppe Galoppo, akciový analytik, který se zaměřuje na evropské IT společnosti, uvádí, že jeho společnosti prošly v letech 2021 a 2022 obdobím velmi vysokého odlivu zaměstnanců, což vedlo k značné mzdové inflaci. "Tato vlna se však výrazně zmírnila a nyní se vracíme na normální úroveň," vysvětluje Galoppo.

Jsou vidět také náznaky, že problémy posledních několika let vytvořily odolnější společnosti. "Pokud letecké společnosti dobře nenaplánují růst své kapacity, mohou mít problém sehnat dostatek zaměstnanců, což povede k tomu, že budou muset buď platit víc na mzdových nákladech, nebo budou muset rušit lety," poznamenává Jonathan Neve, analytik nástrojů s pevným výnosem, který se zabývá evropskými leteckými společnostmi a dodává: "Přesně to se stalo v létě 2022. Lze ale doufat, že se letecké společnosti poučily a plánují odpovídajícím způsobem. Může to znamenat, že na začátku roku vzniknou o něco vyšší náklady na zaměstnance, ale zajistí fungování provozu."

I jinde se objevily důkazy o tom, že se společnosti přizpůsobují přetrvávajícím tlakům na trhu práce. Bobby Missar, analytik nástrojů s pevným výnosem Fidelity International, vysvětluje: "Nedostatek kvalifikované pracovní síly zůstává strukturálním problémem pro americké stavební firmy. Přestože se zvýšily náklady na pracovní sílu, stavaři dokázali snížit náklady jinde – například dřívější standardní úpravy jsou za příplatek nebo snížili plochu domů a zároveň omezili snižování cen."

Přizpůsobit se pomohou firmám i nové technologie. Sukhy Kaur, analytik nástrojů s pevným výnosem, který se zabývá evropskými finančními společnostmi, uvádí: "Vzhledem k většímu využívání digitalizace ve finančním sektoru v posledních několika letech by nedostatek pracovních sil měl jen mírný dopad."

A co dál?

Úplné výsledky průzkumu, které budou brzy zveřejněny, hovoří o tom, že společnosti jsou nuceny přizpůsobit se novému drsnému světu: světu válek, geopolitické nejistoty a rychlého pokroku. Inflace však naznačuje, že globální ekonomika je tváří v tvář nepřízni osudu už stále odolnější.