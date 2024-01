Meeks: S nákupy technologických akcií není kam spěchat

Příběh umělé inteligence je ve vztahu k akciím velkých technologických společností stále relevantní, nicméně dosavadní růst cen těchto titulů „byl příliš rychlý a zašel příliš daleko“. Pro Yahoo Finance to uvedl profesor financí na The Citadel Paul Meeks. Návratnost celého akciového trhu pak podle něj nebude tak vysoká jako v minulém roce, ale stále dosáhne „slušných“ hodnot.



Technologie už podle experta nemusí stát v čele všech sektorů, stále však půjde o jeden z nejlépe si vedoucích sektorů na americkém akciovém trhu. Investoři by tak nyní mohli vyčkat, až skončí vybírání zisků, pak dokoupit tyto akcie ve chvíli, kdy se jejich ceny budou nacházet na nižších hodnotách. Na trhu přitom nyní podle Meekse panují určité obavy z dalšího vývoje sazeb. On sám se ale domnívá, že nehraje zase tak velkou roli, zda sazby půjdou dolů už v březnu, či v květnu. Rozhodující je, že v prostředí klesajících sazeb by si podle něj měly vést růstové akcie dobře.



„Je to spíše technický než fundamentální přístup. V jeho rámci čekám, až prodeje a vybírání zisků skončí, abych kupoval,“ uvedl expert. K tomu dodal, že není expertem na technickou analýzu a určitým vodítkem pro načasování případných nákupů by mohla být další výsledková sezóna. Ta je vzdálená několik týdnů a mohla by ukázat, u kterých titulů je namístě větší opatrnost. Celkově pak „není kam spěchat“.



Meeks má za to, že na poli umělé inteligence bude letošní rok dobou, kdy „větší se stávají ještě většími“. Investice totiž půjdou zejména do velkých jazykových modelů (LLM), které se zaměřují na práci s texty. Aplikace z nich odvozené a další „cool produkty“ jsou otázkou až dalších let. Některé akcie spojované s umělou inteligencí pak mohou být aktuálně hodně předražené a nakonec nemusí investorům přinést větší zisky. Ovšem Meeks míní, že dodavatelé hardwaru a softwaru sloužícího pro přímý rozvoj umělé inteligence by sem patřit neměli.



Významným ukazatelem potenciálu umělé inteligence může být podle experta 365 Copilot. Tento produkt totiž může ukázat, nakolik jsou lidé ochotni připlatit si za služby poskytované umělou inteligencí. Na otázku týkající se společnosti Meta pak expert odpověděl, že akcie v roce 2023 sice výrazně posílila, rok předtím ale ztratila asi dvě třetiny své předchozí úrovně. Firma se přitom zaměřuje na „open source“ umělou inteligenci, čemuž expert podle svých slov fandí. K tomu se dá letos čekat růst výdajů na digitální reklamu, a tudíž je pravděpodobné, že akcie společnosti Meta si povedou dobře.



Zdroj: Yahoo Finance