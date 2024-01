Průměrná sazba hypoték v Česku klesá, Nvidia oznámila nové produkty a futures jsou zelené

Průměrná sazba hypoték na počátku ledna klesla na 5,96 %. vydal pokyny ohledně kontrol odstavených letounů, zatímco United Airlines informovaly o několika nedostatcích, které při kontrolách u těchto letadel objevily. oznámila nové produkty a evropské futures jsou dnes zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,2 %



Průměrná sazba hypoték na počátku ledna klesla z prosincových 6,02 procenta na 5,96 procenta. Pod šestiprocentní hranici se dostala po roce a půl. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.



Boeing udělal první krok k tomu, aby mohl vrátit do provozu odstavená letadla 737 Max 9. Vydal leteckým společnostem pokyny ohledně toho, jaké kontroly je třeba provést, aby se zabránilo dalšímu poničení trupu ve vzduchu, jako tomu bylo u Alaska Airlines koncem minulého týdne. Ale po prvních kontrolách United Airlines uvedly, že odhalily známky „problémů s instalací“ u některých svých letadel.



Nvidia, jejíž čipová technologie se ve velkém používá v datových centrech na vytváření softwaru umělé inteligence, oznámila nové produkty, které pomohou sektoru osobních počítačů nalákat spotřebitele na „AI PC“. Společnost představila tři nové grafické čipy pro stolní počítače s dalšími komponenty, které umožní hráčům, návrhářům a dalším uživatelům počítačů lépe využívat AI na jejich osobních počítačích, aniž by se museli spoléhat na vzdálené služby přístupné přes internet. Akcie Nvidie dosáhly rekordního maxima.



Bill Gross naznačil, že se nyní vyhýbá státním dluhopisům. Desetiletý americký dluhopis je „nadhodnocený“, řekl v příspěvku na X. Podobné dluhopisové cenné papíry s ochranou proti inflaci, které mají výnos 1,80 %, jsou podle něj lepší obchod.

Barclays uvedla, že její globální počet zaměstnanců se v roce 2023 snížil o zhruba 6 %, což je zatím nejviditelnější známka snahy banky snížit náklady. Banka v e-mailovém prohlášení uvedla, že „v rámci svého probíhajícího programu efektivity zrušila v roce 2023 přibližně 5 000 pracovních míst na celém světě“.



Růst globálního trhu s elektromobily letos kvůli snižování státních dotací zpomalí na 27,1 procenta na 17,5 milionů vozů. Ve své zprávě to uvedla výzkumná společnost Canalys. Loni podle jejího odhadu trh s elektroauty vzrostl díky vládním pobídkám o 29 procent na 13,7 milionu aut. Poptávku zatěžují nižší státní dotace a vysoké náklady na úvěry. Pociťuje to mimo jiné i lídr na americkém trhu, společnost , která loni několikrát snížila ceny svých vozů. "Navzdory tomu, že průměrná prodejní cena elektromobilů v roce 2023 klesla o pětinu, poptávku brzdí nedostatečný výběr produktů a nepohodlné nabíjení," uvedl hlavní analytik Canalys Jason Low.