Rozbřesk: Průmysl za očekáváním, koruna posílila a eurodolar vyhlíží americkou inflaci

Průmyslová výroba v listopadu meziměsíčně poklesla o 1,4 % a meziročně tak byla nižší o 2,7 % (v říjnu díky příznivější srovnávací základně meziročně rostla o 1,9 %). To je lehce za naším očekáváním - předpokládali jsme meziroční pokles pouze o 1,2 %. Naše sázky na lehké oživení české ekonomiky v Q4 2023 (+0,1 % mezikvartálně) tak v tuto chvíli vypadají méně jistě.



Nepříjemným překvapením je zejména vývoj ve strojírenství. To patřilo ještě v první polovině roku k tahounům českého průmyslu a teď na něj v plné síle dopadá globální útlum investiční poptávky (Německo, Asie). Je to patrné zejména ve slabší výrobě, zatímco nové objednávky (ač meziročně slabé) v posledních dvou měsících viditelně rostou.



Tradičně slabá také zůstávají energeticky náročná odvětví v čele se zpracovateli kovů a chemickým průmyslem. U nich je naopak více znepokojující negativní trend v nových objednávkách, který jde ruku v ruce s přetrvávající slabou výrobou.



A pozitivními body na české průmyslové scéně zůstávají zejména výrobci automobilů a elektrických zařízení. Segment automotive sice meziročně roste výrazně méně než v říjnu (zejména kvůli srovnávací základně), ale jak výroba, tak i nové objednávky zůstávají zatím silné.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna na startu týdne posílila přibližně o půl procenta, což znamenalo posun k úrovni 24,50 EUR/CZK. Povzbuzením byl pro korunu výsledek listopadové obchodní bilance (od začátku roku kumulativně +121 mld. Kč), zatímco čísla z průmyslu opětovně zklamala. Celkově tak průmyslová výroba v minulém roce skončila s největší pravděpodobností v lehkém mínusu.

V dnešním rozhovoru pro ČRo zopakoval člen bankovní rady Jan Procházka, že by lednová inflace měla začínat “trojkou”. Podobně jako guvernér Michl také J. Procházka zdůraznil, že se budoucí nastavení sazeb bude odvíjet od příchozích dat, přičemž tempo poklesu může bankovní rada zpomalit i zrychlit.



Eurodolar

Eurodolar se prakticky nehnul, ačkoliv i včera pokračovala kampaň vedená představiteli Fedu, jež má za cíl korigovat příliš agresivní sázky na snižování úrokových sazeb v USA. Včera se o to pokusili R. Bostic a M. Bowman.

Dnes budou ve hře jen druholigové makro indikátory a tak eurodolar může spíše vyhlížet čtvrteční report o americké inflaci (za prosinec).



Akcie

Po výrazných poklesech akciového trhu, primárně pak technologického Nasdaqu v minulém týdnu, byl včerejší pozitivní den jistě vzpruhou pro psychiku nejednoho investora. Včerejší růst byl jednoznačně tažen technologickým sektorem, v popředí s výrobci polovodičů (AMD +5,5 %, Nvidia +6,4 %, Intel +3,3 %, Microsoft +1,8 %, Alphabet +2,3 %, Apple +2,4 %, META +1,9 %). Například společnost Nvidia se dostala na svá nová historická maxima (522,75), poblíž kterých se ji podařilo zůstat až do konce obchodování (522,53 USD/akcii). Naopak velmi špatný den měly dnes těžaři ropy (Chevron -0,6 %, Exxon Mobil -1,7 %, Apa -1,8 %, Halliburton -2,1 %) a s nimi celý energetický sektor, když americká lehká ropa v úvodu týdne propadla o -3,7 % na úroveň 71,05 USD za barel.