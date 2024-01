Soukromý kapitál sází velké peníze na úspory energie

Z velké části neviditelná hnací síla ekologického přechodu rychle získává příznivce mezi největšími světovými investory, i když jiné iniciativy v oblasti klimatu slábnou.



Firmy jako KKR & Co., Blackstone Inc. a Brookfield Corp. vkládají miliardy dolarů do společností a technologií, které pomáhají snižovat obrovské množství energie, jež se promrhá na montážních linkách, v kancelářských budovách a dokonce i na farmách. "Dosud se lidé většinou soustředili na ekologizaci dodávek energie," řekl Emmanuel Lagarrigue , partner a spolušéf klimatické strategie soukromého kapitálového gigantu KKR. "Ale skutečné příležitosti jsou také ve snižování poptávky."

Poté, co během celosvětové energetické krize prudce vzrostly ceny elektřiny a zemního plynu, což přimělo velké spotřebitele k tomu, aby se důkladněji zaměřili na provoz, je o oblast energetické účinnosti stále větší zájem. Současně se vývojáři větrné a solární energie potácejí kvůli vysokým úrokovým sazbám a problémům s dodavatelským řetězcem, což vede investory v oblasti klimatu k tomu, aby se při hledání výnosů zaměřili na stranu poptávky.

Nevýhody jsou podobné jako u jakéhokoli jiného projektu v oblasti životního prostředí - počáteční náklady a nepřehledné množství technologií a aplikací. To zastírá návratnost, protože společnosti při posuzování nákladů často ignorují úspory energie a emisí. Vyšší ceny elektřiny a plynu však vytvářejí pro společnosti automatickou pobídku a následně přitahují investice.



"Velké chytré peníze se nyní úzce nezaměřují na navazující obnovitelné zdroje," řekl Jonathan Maxwell, zakladatel společnosti Sustainable Development Capital LLC. "Energetická účinnost je největším a nejvíce nevyužitým investičním trhem, který se teprve rozjíždí."



Jedním z prvních počinů jeho firmy v oblasti energetické účinnosti byl projekt z roku 2015 pro 800 maloobchodních prodejen a kanceláří společnosti Banco Santader SA ve Velké Británii, v rámci kterého vyměnila staré žárovky za účinnější LED a získala podíl z úspor. Taková vítězství jsou snadná a peníze nyní proudí do sofistikovanějších nabídek.

V loňském roce společnost KKR v rámci své strategie Global Impact koupila za 270 milionů dolarů kanadskou společnost CoolIT Systems, která poskytuje řešení kapalinového chlazení pro energeticky náročná datová centra. Brookfield koupil britskou společnost HomeServe za 4,1 miliardy liber (5,2 miliardy Kč), z níž chce vytvořit největší platformu pro dekarbonizaci rezidenčního sektoru na světě. Společnost Legence Inc. patřící Blackstone získala nové firmy, aby rozšířila své portfolio zaměřené na zefektivnění budov.



Společnost Legence se sídlem v San Francisku pracovala na projektech od zdravotnických zařízení v Bostonu po střední školy ve Washingtonu. Její síť projekčních, instalačních a údržbářských firem má za cíl pomáhat vytvářet chytřejší budovy, získávat účinné materiály a instalovat tepelná čerpadla a střešní solární systémy.

"Budovy jsou složité," řekl Jeff Sprau, výkonný ředitel společnosti Legence. "Abyste mohli optimalizovat jejich provoz, potřebujete opravdu dobrý celkový plán."

Jednotka Blackstone je součástí malého, ale rychle rostoucího segmentu, který se snaží řešit problém plýtvání energií v průmyslovém měřítku. Spolu se zavedenými hráči, jako jsou Energy AG a Schneider Electric SE, tyto firmy spojují inženýry, projektanty a bývalé obchodníky s energií, aby našly způsoby, jak dosáhnout vyšší účinnosti, což znamená snížení nákladů a emisí uhlíku.



"Toto je první linie dekarbonizace," řekl Norman Crowley, zakladatel irské společnosti CoolPlanet Ltd., která poskytuje služby klientům od obchodních domů s komoditami až po pivovary moštu. "Přesvědčení masivních průmyslových uživatelů, aby to udělali, může ušetřit více peněz a uhlíku než většina okázalejších věcí, o kterých se mluví."



Technologie společnosti CoolPlanet našla způsob, jak snížit emise uhlíku v továrně společnosti C&C Group v irském Clonmelu, kde se vyrábí cider Bulmers. Odpadní teplo vznikající při chlazení nápojů se nyní recykluje pro proces pasterizace, což společnosti pomáhá dosáhnout cíle snížit do konce desetiletí přímé emise o více než třetinu.

"Skutečnost je taková, že nikdy nebude existovat pouze jedno řešení," řekl Ahmed Wafi, ředitel globálního rozvoje podnikání ve společnosti Schneider Electric. "Bude to spektrum."



Úspory energie jsou klíčové pro dosažení cílů čisté nuly, ale zaostávají. Podle Mezinárodní energetické agentury došlo do roku 2022 ke zpomalení zvyšování účinnosti ve všech odvětvích s výjimkou dopravy, kde pomáhají elektromobily.



Zlepšování tempa spotřeby primární energie činí přibližně 2 % ročně, což je méně než polovina toho, čeho je třeba dosáhnout, uvádí IEA. Minulý měsíc se země na klimatické konferenci COP28 v rámci stejného závazku, v jakém se dohodly na rozšíření obnovitelných zdrojů, dohodly, že budou pracovat na zdvojnásobení tohoto tempa na 4 %.



"Potřebujeme vybudovat mnohem více energetické infrastruktury - ale musíme si také položit otázku, jak tyto dodávky skutečně využíváme," řekla Emma Championová , analytička pro přechod k energetice ve společnosti BloombergNEF. "Jednoduše efektivnější využívání energie je v první řadě jedním z nejdůležitějších způsobů, jak snížit emise."

Přechod k energetice, který byl umožněn díky obrovským dotacím na obnovitelné zdroje energie, nyní naráží na politické a obchodní překážky. Lídři v odvětví větrné energie letos oslabili kvůli prudkému nárůstu inflace, zatímco politici čelí odporu voličů, kteří se obávají rostoucích nákladů a jsou odrazováni nevzhlednými stožáry větrných turbín.



To sice zvyšuje naléhavost snah o efektivitu, ale vlády nemají vždy pochopení. V září britský premiér Rishi Sunak rozpustil pracovní skupinu, která byla vytvořena jen o šest měsíců dříve, aby urychlila iniciativy na úsporu energie. Byl to jen jeden z řady politických kroků v Británii i jinde, které jsou vnímány jako polevení v ochraně klimatu.



Zastánci tvrdí, že energetická účinnost nabízí alternativu k zpolitizovaným diskusím o obnovitelných zdrojích energie v mnoha zemích. Snížením plýtvání se tyto iniciativy zaměřují na finanční úspory a národní bezpečnost stejně jako na ochranu klimatu. Doufají také, že se jim podaří přesvědčit skeptiky tím, že ukáží, že nižší spotřeba nemusí znamenat nižší kvalitu života.



"Lidé říkají, že problém je v tom, že potřebujeme více obnovitelných zdrojů energie, ale to není ten problém," řekl Maxwell ze společnosti Sustainable Development Capital. "Problémem je energetický systém a my ho musíme napravit jakýmkoli způsobem."

