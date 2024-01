USA a Británie udeřily proti vojenským pozicím húsíjských povstalců

Spojené státy a Británie dnes v noci s podporou několika dalších zemí udeřily ze vzduchu a z moře proti vojenským pozicím húsíjských povstalců na území Jemenu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na své zdroje, útoky poté potvrdili americký prezident Joe Biden a britský premiér Rishi Sunak. Výbuchy se podle svědků Reuters ozvaly v hlavním městě Saná a na mnoha dalších místech země. Mluvčí Húsíů prohlásil, že údery byly neopodstatněné a že skupina bude i nadále napadat lodě mířící do Izraele.



Reuters připomíná, že jde o první údery vedené proti šíitským povstalcům podporovaným Íránem přímo na území Jemenu od loňského listopadu, kdy Húsíové začali napadat námořní přepravu na klíčové obchodní trase v Rudém moři, podle nich na podporu palestinského hnutí Hamás v boji proti Izraeli. Podotýká také, že se jedná o dramatické rozšíření současného konfliktu z Pásma Gazy na další oblast Blízkého východu.



Podle jednoho z amerických představitelů, kteří si přáli zůstat v anonymitě, byly údery vedeny z letadel, lodí a ponorek. Mířily na více než desítku míst na území Jemenu s cílem oslabit vojenské schopnosti Húsíů a neměly pouze symbolický charakter.



Húsíové podle jiného z amerických představitelů dosud nesáhli k odvetě a americké a britské námořnictvo v Rudém moři je dobře připraveno se případně bránit. Po provedených úderech nicméně není v plánu situaci v oblasti dále eskalovat, dodal.



Vůdce Húsíů ve čtvrtek ovšem prohlásil, že jakýkoli americký úder na jeho hnutí nezůstane bez odpovědi. Představitelé povstalců pak po útocích varovali, že Spojené státy a Británie zaplatí za tuto "do nebe volající agresi" vysokou cenu.



Mluvčí jemenských povstalců dnes ráno na síti X uvedl, že americko-britský úder na Jemen nemá žádné opodstatnění a že skupina bude v útocích na lodě směřující do Izraele nadále pokračovat.



Člen politického vedení Húsíů Muhammad Buchajtí prohlásil, že Spojené státy a Británie si "brzy uvědomí, že přímá agrese vůči Jemenu byla největší hloupostí v jejich historii". Buchajtí na síti X také napsal: "Amerika a Británie udělaly chybu, když rozpoutaly válku proti Jemenu, protože se nepoučily ze svých předchozích zkušeností."



Zástupce Húsíů Abdal Kádir Mortada bezprostředně po dnešních útocích na síti X oznámil, že řada míst v Jemenu včetně hlavního města Saná a pobřežní provincie Hudajdá se v časných pátečních hodinách stala terčem "americko-sionisticko-britské agrese". Povstalci provozovaná televize Al-Masírá poté na svém telegramovém účtu specifikovala, že údery byly vedeny mimo jiné na leteckou základnu poblíž mezinárodního letiště u hlavního města, na tábor u města Saada, lokality v blízkosti letiště v přístavním městě Hudajdá, na mezinárodní letiště v provincii Táizz a na pobřežní okres Abs.



Húsíové, kteří se během občanské války zmocnili velké části Jemenu na západě země při pobřeží Rudého moře, prohlašují, že útočí na lodě napojené na Izrael nebo směřující do izraelských přístavů. Mnohé z napadených plavidel však žádné vazby na Izrael neměly.



Americká armáda ve čtvrtek ještě před údery oznámila, že Húsíové vypálili další protilodní balistickou střelu na mezinárodní námořní trasy v Adenském zálivu. Šlo již o sedmadvacátý útok těchto povstalců od 19. listopadu.