Apple u umělé inteligence zaostává, nebo bude nakonec slavit úspěch a přijde i s „AI iPhonem“?

Na CNBC se hovořilo o tom, že na akcie společnosti může doléhat absence „AI strategie“. Tedy strategie, která by se zaměřovala na využívání umělé inteligence. Podle některých názorů může v této oblasti hrát druhé housle, protože nejde o společnost, která by poskytovala službu jiným firmám tak jako třeba . Ten má z tohoto pohledu větší prostor pro využívání umělé inteligence. Jaké jsou alternativní pohledy na a AI?



Graf porovnává výkony akcií některých velkých technologických firem za poslední rok. Zdaleka největší zisky si připisuje NVIDIA, která je mnohými považována za hlavní sázku na potenciál umělé inteligence. Na druhém konci pelotonu figuruje právě , přestože i jeho akcie si připisují téměř 50 %:





Zdroj: CNBC



CNBC k prvnímu grafu přidala druhý, který u vybraných firem ukazuje, jak často bylo během komentářů ke zveřejněným čtvrtletním výsledkům zmiňováno téma umělé inteligence. na této rovině výrazně zaostává za společnostmi , Google, Meta a . Ne všichni se ale domnívají, že nemá na poli AI příležitosti a podle CNBC do této skupiny patří například analytici , podle kterých se jeho potenciál v této oblasti objeví už v letošním roce.





Zdroj: X



Martin Yang z Oppenheimeru na CNBC uvedl, že podle něj v letošním roce dojde ke znatelnému posunu umělé inteligence směrem ke koncovým zákazníkům. A by měl být firmou, která v této oblasti získá „velkou důvěru“. CNBC k tomu dodala, že dokázal integrovat řadu produktů od chytrých telefonů až po hodinky a počítače. Má obrovskou základnu zákazníků a uživatelů jeho služeb. A i proto by mohl být v dobré pozici pro nabízení služeb spojených s AI konečným zákazníkům.



Investor Gene Munster se domnívá, že má náskok i v oblasti čipů. dokonce hovoří o tom, že na podzim letošního roku by mohl na trh přijít s „AI iPhonem“. Applu tak možná nejde o to, aby byl na poli umělé inteligenci „tím prvním, ale tím nejlepším.“ Může mu k tomu pomoci i přístup k obrovskému objemu dat, ovšem Munster v této souvislosti poukázal na důležitou věc: se drží strategie přísných standardů ohledně soukromých dat a podle investora tak nebude své AI modely na těchto datech trénovat. V konečném důsledku by to totiž poškodilo jeho značku a pověst. Znamená to ale i to, že jeho modely nemusí být tak výkonné.





Zdroj: CNBC