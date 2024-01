Technologické akcie a banky v letošním roce

Stratég společnosti BMO Capital Markets Brian Belski hovořil na Yahoo Finance o svém pohledu na další vývoj akcií v technologickém sektoru. Poukázal na dvě hlavní věci. Za prvé, pokud si akcie v minulosti prošly podobným cyklem jako v předchozích dvou letech, návratnost v následujícím roce je pozitivní. A za druhé: Valuace, o kterých se nyní ve vztahu k velkým technologickým firmám hodně hovoří, jsou velmi špatným indikátorem budoucí návratnosti.



Belski se navíc domnívá, že pokud se vezmou do úvahy celkové výsledky technologických firem včetně toku hotovosti, valuace již nejsou zdaleka tak našponované jako dříve. K tomu stratég dodal, že v kratším období jsou valuace špatným indikátorem návratnosti i u celého trhu. Opak ale platí u delšího období pěti až deseti let. Ohledně konkrétních akcií pak uvedl, že v současné době se hodně investorů drží negativního pohledu na , ale historie ukazuje, že právě v dobách korekcí je dobré jeho akcie kupovat.



U Googlu a Amazonu se nyní zase hodně hovoří o snižování nákladů, což je podle experta opět dobrá doba na nákup akcií. A to samé mimochodem platí o bankách, u kterých se letos také hovoří o snižování nákladů. Ze sektorového hlediska pak stratég pro letošní rok doporučuje „od všeho trochu“. Investoři by tak podle něj měli vlastnit jak technologické firmy coby zástupce růstového odvětví, tak finanční tituly jako zástupce hodnotových akcií. Obě odvětví jsou přitom nyní podle experta v nemilosti investorů.



Investoři by se neměli otáčet zády ani k dividendovým titulům a akciím menších firem. U nich se podle stratéga konsenzus otáčí pozitivním směrem a dodal, že celková kapitalizace tohoto segmentu trhu je velká podobně jako kapitalizace Applu. Na dotaz týkající se bank a zejména pak expert uvedl, že v portfoliích jeho firmy jsou akcie částečně nahrazovány právě akciemi . U první banky jsou totiž podle něj u výsledků nastavena očekávání velmi vysoko, zatímco u druhé banky ne. Probíhá tam také restrukturalizace, která by akciím měla pomáhat, ale stále jde „spíše o kontrariánský titul“.



Belski míní, že řada investorů nyní považuje zisková očekávání za příliš optimistická. On sám si ale myslí, že ziskovost se bude skutečně lepšit. Pro akciový trh by pak mohla být lepší druhá polovina roku a v souvislosti s blížícími se volbami se na něm dá čekat i zvýšená volatilita. Podceňovat by pak investoři neměli pokračující sílu amerického spotřebitele a akcie, které z ní těží.



Zdroj: Yahoo Finance