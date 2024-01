Rozbřesk: FT varují, Německo má problém s přechodem na elektromobilitu. Co to znamená pro ČR?

Německý automotive má podle analýzy Financial Times vážné problémy s přechodem na elektromobilitu. Jedním z problémů je podle Andrease Volfa, šéfa subdodavatelské společnosti Vitesco Technologies skutečnost, že německý automotive a jeho investoři dlouhou dobu nevěřili přechodu na elektromobilitu. Náskok tak získali jiní hráči (většinou z Asie) a v tuto chvíli má řada německých subdodavatelů vážný problém, protože musí narychlo vyvíjet nové produktové řady pro elektromobilitu, a současně jim rychle padají marže na produktech pro klasické spalovací motory (mířící do útlumu).



Výsledek není vůbec veselý - počet subdodavatelských firem první úrovně v Německu za poslední tři roky poklesl z necelých 700 tisíc skoro o 85 tisíc (o více než 10 %). A to se nutně podepsalo také na zaměstnanosti, která u subdodavatelů poklesla o více než 30 tisíc a v celém automotivu v Německu o více než 60 tisíc pracovníků (6 % celkového počtu zaměstnanců). Jaká je situace v Česku, které je logicky na řadu německých řetězců přímo napojené?



Na první pohled je situace v Česku až překvapivě dobrá. Automotive nepatří k brzdám české ekonomiky, ale naopak k funkčním částem našeho průmyslu. Produkce je při porovnání s rokem 2017 (kdy v Německu začala klesat) o necelých 20 % vyšší. V Německu je přitom oproti roku 2017 naopak skoro o 20 % nižší. Je to do značné míry také důsledek problémů německého automotivu již v před-covidové éře, v důsledku aféry Dieselgate. I v post-covidové době je však “come-back” českého automotivu o poznání impozantnější a relativně slušné nové objednávky ukazují zatím na dobrý rok 2024. Navíc pohled na počet zaměstnanců ukazuje, že český automotive (jak finální producenti, tak subdodavatelé) redukoval v pandemii počet pracovníků zhruba stejně výrazně jako sousední Německo (pravděpodobně zejména agenturní zaměstnance). To ukazuje, že produktivita (a pravděpodobně i jednotkové pracovní náklady) se v českém automotivu relativně vůči německému značně vylepšily.



Problém je, že tato “radost” se může ukázat jako velmi krátkozraká. Český automotive totiž v posledních dvou letech ožívá zejména díky automobilům se spalovacím motorem. A jejich útlum v následující dekádě je prakticky hotovou věcí. I čeští producenti/subdodavatelé tak musí bojovat o své místo na slunci v nových výrobních řetězcích a v tomto boji jsou s Německem na globálním hřišti na “jedné lodi”. Analýza Financial Times je tak varováním i pro nás.



TRHY



Koruna



Česká koruna se drží v defenzivě, za kterou stojí nedávné zisky amerického dolaru. Současně poslední výroky centrálních bankéřů ukazují na pokračování v cyklu snižování úrokových sazeb. Tento týden je bez výraznějších domácích impulsů a koruna bude vyčkávat na zasedání ČNB.



Eurodolar



Pokles averze k riziku reprezentovaný akciovými zisky umožnil eurodolaru smazat část zrát. Tento týden se bude rozjíždět zvolna, když dnes nás prakticky nečekají žádné důležitější makro-události. Vše však bude gradovat ve čtvrtek, kdy společně se zveřejněním výsledku amerického HDP za 4. kvartál proběhne i zasedání ECB.