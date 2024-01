Bernstein: Od odmítaných akcií až po jedinou věc, kterou má smysl vlastnit

Nejlepší investice posledních desetiletí mají jeden společný rys. Na jejich začátku byl nedostatek kapitálu a nedůvěra a na konci už fundament jednoznačně ukázal na to, že „jde o jedinou věc, kterou má smysl vlastnit.“ Pro Bloomberg to uvedl člen vedení Richard Bernstein Advisors Deputy Dan Suzuki. K tomu připomněl, že americkému trhu v padesátých a šedesátých letech dominovala padesátka největších firem, jejichž valuace se nakonec dostaly na příliš vysoké úrovně a následovala stagnace. Pak přišla technologická bublina a po ní delší období, kdy bublina splaskla a trh výrazně nerostl.



Nyní se investoři zaměřují zejména na několik málo velkých technologických firem. Podle experta tak opět panuje situace, kdy jsou investoři přesvědčeni, že na trhu je jen pár firem, které stojí za to vlastnit. Jak ale ukazuje historie, může jít o okamžik, kdy „už má smysl poohlédnout se jinde“. Následně hovořil o tom, že zisky amerických obchodovaných firem letos zřejmě skutečně porostou tak, jak se čeká. Jejich tahounem ale již pravděpodobně nebudou velké technologické společnosti, ale jiné části trhu. Například energetika či průmysl. A pozitivně expert hledí i na některé rozvíjející se trhy.



Suzuki se podle svých slov nedomnívá, že americká centrální banka letos provede prudké snížení sazeb. Podle něj ale její politika ani nebude tím hlavním faktorem, který by měl ovlivňovat ceny akcií. Následující graf ukazuje výsledky průzkumu bank of America zaměřeného na hlavní tahouny vývoje na amerických akciových trzích v letošním roce. Podle investorů by jím měl být právě Fed, s odstupem za ním korporátní zisky.





Zdroj: X



Suzuki se domnívá, že rozhodující bude pro akcie letos tempo ekonomického růstu. V první polovině roku je tu přitom podle něj namístě optimismus, ale v delším období je „nízká viditelnost“, a proto je třeba být opatrnější. Hovořil rovněž o rotaci od technologických firem k cyklickým titulům, která by měla být „rotací klasickou“, taženou i zmíněným vývojem ziskovosti. Investoři také podle něj začnou více uvažovat o tom, jaké valuační násobky kde za daný růst platí.



Právě srovnávání valuací a nabízeného tempa růstu může být podle experta faktorem, který povede k zaostávání akcií velkých technologických firem. Vyloženě negativní by pak pro ně bylo ekonomické oslabení, protože pak by investoři pochopili, „jak cyklické jsou výsledky těchto firem.“ Suzuki v uvedené souvislosti zmínil minulý rok, kdy technologické firmy stály v čele oživení korporátní ziskovosti. To je podle něj jasnou známkou jejich cyklické povahy, která by se ale projevila rovněž během recese.



Zdroj: Bloomberg