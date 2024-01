Čína snižuje povinné minimální rezervy bank, snaží se podpořit ekonomiku

Čínská centrální banka se rozhodla snížit povinné minimální rezervy, tedy objem hotovosti, kterou musejí komerční banky povinně držet. Snaží se tím podpořit hospodářský růst i akciové trhy. Guvernér centrální banky Pchan Kung-šeng uvedl, že míra povinných rezerv se od 5. února sníží o půl procentního bodu, což do ekonomiky uvolní zhruba bilion jüanů (přes tři biliony Kč). Jde o nejvýraznější snížení povinných rezerv od konce roku 2021, uvedla dnes agentura Reuters.



Oživení čínské ekonomiky z útlumu způsobeného přísnými koronavirovými restrikcemi stále brzdí krize na realitním trhu, ale i dluhové problémy místních samospráv a slabá globální poptávka. To má pak negativní dopady na zájem investorů o čínská aktiva.



"Snížení je známkou toho, že čínská centrální banka letos bude pokračovat v uvolněném přístupu k měnové politice," uvedl analytik Sü Tchien-čchen ze společnosti Economist Intelligence Unit. "Je to rovněž známkou toho, že političtí činitelé ve vládě chtějí ekonomice zajistit dobrý start pomocí zvýšené podpory. To je zapotřebí k dosažení jejich ambiciózního růstového cíle v tomto obtížném roce," dodal.



Hlavní index hongkongské akciové burzy si dnes díky rozhodnutí centrální banky připsal 3,6 procenta. Zaznamenal tak nejvýraznější nárůst za více než dva měsíce. Akciové trhy v pevninské Číně uzavřely dnešní obchodování ještě před oznámením centrální banky.



V loňském roce čínský akciový trh klesl zhruba o 13 procent a v poklesu pokračoval také začátkem letošního roku. Zahraničí investoři totiž pokračovali v prodeji čínských akcií.



Podle analytiků budou v letošním roce zapotřebí další opatření na podporu čínské ekonomiky, která je druhá největší na světě za Spojenými státy. Ekonomové podle průzkumu agentury Reuters předpokládají, že hospodářský růst v Číně v letošním roce zpomalí na 4,6 procenta z loňských 5,2 procenta.