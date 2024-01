ECB sazby nezmění, akcie by dnes měla více zajímat americká ekonomika

Wall Street v průběhu včerejší jízdy překvapivě najednou došla energie a v tom je nevinně, protože svými výsledky zklamala až po závěru. Propad jejích akcií indexy zatíží až během dnešního obchodování. Čína dál míří vzhůru na vlně zpráv o vládní podpoře a Hang Seng se zvedá po výrazném a vytrvalém propadu. Evropské burzy se dnes obchodují z většiny kolem nuly a bez americké inspirace jsou kupci opatrnější.

Na programu jsou dnes důležité makro události. Tou první je zasedání ECB. Sazby zůstanou beze změny a z úst prezidentky Lagardové nejspíš uslyšíme něco podobného jako minulý týden. To znamená, že snížení sazeb není bezprostředně na programu, a když budou příznivé podmínky, dá se o něm uvažovat v létě. Tržní očekávání se už upravila, takže nejsou s tímto postojem úplně v rozporu. Momentálně trh lavíruje mezi dubnovým a červnovým termínem. I kdyby se ale měl po dnešních informacích přiklonit k tomu druhému, není to tak velká změna. A hlavně, daleko víc se sleduje Fed. ECB tak může pohnout s eurodolarem či evropskými dluhopisy , pro akcie by ale nemusela být velkou inspirací.

Akciové trhy by podle nás měla více zajímat nová data. Půjde hlavně o první report o americkém HDP za 4Q. Dá se čekat růst ekonomiky kolem 2 procent, což by po skoro 5procentním růstu za 3Q byl velice dobrý výsledek. Růst i z poměrně vysoké základny by měl zaručit dominantní spotřebitel utrácející v klíčové sezóně na konci roku. Jeho sílu postupně potvrdila měsíční data o maloobchodu nebo výdajích, ale také mzdách a obecně odolném trhu práce.

Fed se (podobně jako ECB) slovně postavil proti očekáváním, že brzy začne cyklus uvolňování měnové politiky. Tržní očekávání se následně upravila a investoři nyní řeší, jestli stále sázet na březen, nebo tento termín odpískat. Stále více to vypadá, že Fed skutečně se snížením sazeb vyčká na květen až červen, což je pro akcie teoreticky negativní. Jak jsme ale upozorňovali, neplatí to v případě, že bude fundament dostatečně silný. Právě proto by tentokrát lepší data nemusela mít nepříznivý efekt na trhy. Ve finále ale o reakci stejně nejspíš rozhodne to, kolik investorů si bude chtít vybrat z techů krátkodobé zisky před výsledky v příštím týdnu.

Americké dluhopisy jsou dopoledne v klidu, evropské lehce ztrácejí. Eurodolar se drží těsně u 1,0900. Cenu ropy v růstu podporuje pokračující přísun zpráv o neklidu v oblasti Rudého moře. Koruna na páru s eurem začala v klidu, načež se snaží posílit pod 24,80.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8014 -0.1268 24.8479 24.7968 CZK/USD 22.7590 -0.2192 22.8515 22.7570 HUF/EUR 385.4847 -0.4337 387.8069 385.3454 PLN/EUR 4.3784 -0.0749 4.3855 4.3716

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8352 0.0926 7.8374 7.8152 JPY/EUR 160.9088 0.2399 160.9784 160.4974 JPY/USD 147.6580 0.1472 147.8480 147.5580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8562 0.0935 0.8564 0.8548 CHF/EUR 0.9409 0.1863 0.9414 0.9389 NOK/EUR 11.3534 -0.3559 11.4014 11.3442 SEK/EUR 11.3385 -0.1695 11.3675 11.3348 USD/EUR 1.0898 0.1010 1.0900 1.0870

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5181 -0.1381 1.5232 1.5179 CAD/USD 1.3505 -0.1401 1.3535 1.3505