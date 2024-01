Kofola koupila podíl ve firmě, která se zaměřuje na nápojové a jídelní automaty

Nápojářská společnost koupila podíl 49 procent ve firmě Mixa Vending, která se zaměřuje na provozování nápojových a jídelních automatů. Obě strany se dohodly, že cenu akvizice nebudou zveřejňovat. Součástí podepsané dohody je i tříletá opce Kofoly k získání majoritního podílu v této společnosti. ČTK to dnes řekla mluvčí Kofoly Jana Ptačinská Jirátová.



Generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko Daniel Buryš uvedl, že Kofolu dlouhodobě zajímá trh nápojových automatů, kde uplatní své produkty. "S rodinnou firmou Mixa Vending, která provozuje nejen nápojové, ale i svačinové a jídelní automaty, sdílíme podobné hodnoty a ve spolupráci vidíme velký potenciál. Věříme, že vzájemné synergie pomohou k růstu a zlepšení služeb oběma stranám," uvedl Buryš.



Zakladatel společnosti Mixa Vending Miroslav Mixa uvedl, že firma je největší rodinnou společností ve svém oboru a jedním z lídrů na trhu prodejních automatů v Česku. Její kořeny sahají do roku 1993. "Abychom mohli poskytovat stále lepší služby, musíme zdokonalovat logistiku, digitalizovat procesy a rozšiřovat nejen technologické portfolio, ale i síť poboček po celé zemi. I proto jsme k dalšímu růstu hledali silného partnera, který nám pomůže zainvestovat do rozvoje firmy a se kterým budeme sdílet nejen každodenní byznys, ale i hodnoty, které nás spojují," uvedl Mixa.



Mixa Vending se stane samostatným pilířem skupiny . Do jeho čela se postaví dosavadní obchodní ředitel Kofoly pro gastronomii Petr Komberec. "Naší snahou bude primárně rozšířit síť provozovaných prodejních automatů na celém území ČR. Počítáme tedy s investicí do nových strojů. Další oblastí, kterou bude možné společně posílit, je kávový servis ve firmách a pitný režim na pracovištích," uvedl Komberec.



Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří síť UGO, český výrobce směsí z léčivých rostlin Leros, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. má více než 2000 zaměstnanců.



V listopadu oznámila, že kupuje většinový podíl ve společnosti Pivovary CZ Group, která produkuje piva značek Holba, Zubr a Litovel. Transakce ještě čeká na schválení antimonopolních úřadů. Tento měsíc dokončila koupi jabloňových sadů u Úsova na Šumpersku, které bude využívat při výrobě ciderů v dceřiné společnosti F. H. Prager.



Mixa Vending sídlí v Novém Jičíně a zaměstnává téměř 100 lidí. Působí v Česku a okrajově i na Slovensku. Nabízí funkční řešení pro občerstvení na jakýchkoliv pracovištích, ale i v hotelech, restauracích a kavárnách. Na tuzemském trhu zastupuje několik zahraničních značek a její roční obrat se blíží k 230 milionům korun.