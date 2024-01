Akcie začaly smíšeně, dluhopisy růstově. Zisky ropy vyztužila eskalace na Blízkém východě

Evropské akcie vstupují do nového týdne smíšeným obchodováním, když z hlavních indexů míří dolů hlavně DAX (-0,5 pct), zatímco naopak roste AEX (+0,3 pct) nebo FTSE100 (+0,22 pct). Dluhopisům se daří, a to hlavně v Evropě, když zdejší výnosy citelně klesají především na kratším konci křivky (2Y Bund -8 bps). Eurodolar se po pátečním vzedmutí vrací dolů a blíží se k 1,0800.



Na trzích se začátkem týdne projevují firemní výsledky a rostoucí napětí na Blízkém východě, zatímco zprávy z Číny velký efekt nemají. Probíhá rovněž příprava na množství dat, firemních čísel a událostí naplánovaných na další dny.

Čínský developerský obr Evergrande už před časem zkrachoval, nyní soud rozhodl o jeho likvidaci. Samotné akcii to samozřejmě neprospělo, ale širší dopad na trhy není tak masivní, jak by se mohlo zdát. O likvidaci rozhodl soud v Hong Kongu, jenže velká většina projektů developera běží přímo v Číně přes lokální entity, na které tento soud "nedosáhne". Je třeba, aby jeho rozhodnutí přijaly lokální soudy, které k tomu zřejmě nebudou moc ochotné, jak lze soudit z velice pomalého proběhu likvidace dvou menších developerů, o níž bylo rozhodnuto už před několika lety. Už z tohoto pohledu by tlak na realitní sektor neměl dál podstatně stoupnout, jakkoli jde psychologicky samozřejmě o moment, kdy se investoři budou Číny bát zase o něco víc.

Írán dál šroubuje napětí v oblasti Blízkého východu, přestože to jeho představitelé popírají. Po aktivaci jemenských Hútiů a stále aktivnějšího Hizballáhu to vypadá na nový zdroj neklidu v Iráku. Zdejší militanti z Islámského odporu zaútočili drony na americkou základnu v Jordánsku. Bidenova vláda je pod tlakem, aby odpověděla silou, a ve výhledu je tak další eskalace.

Ropa se sice dál nahoru neposouvá, ale v druhé polovině ledna už stihla slušně narůst, když se Brent drží nad 83,50 USD. Zlato začalo den růstově, později své zisky ovšem koriguje. Koruna na úvod ztrácí proti postupujícímu dolaru, zatímco na páru s eurem zůstává v klidu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7730 0.0698 24.7872 24.7361 CZK/USD 22.8940 0.2935 22.9085 22.8180 HUF/EUR 389.6500 0.5266 389.8324 387.2539 PLN/EUR 4.3699 0.0429 4.3703 4.3603

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7717 -0.4275 7.8050 7.7666 JPY/EUR 159.9450 -0.4295 160.8535 159.8269 JPY/USD 147.8280 -0.2375 147.9080 147.7100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8516 -0.3260 0.8546 0.8515 CHF/EUR 0.9332 -0.4588 0.9379 0.9322 NOK/EUR 11.2799 -0.2635 11.3151 11.2743 SEK/EUR 11.3320 -0.1053 11.3584 11.3187 USD/EUR 1.0820 -0.2990 1.0850 1.0814

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5147 -0.4240 1.5213 1.5140 CAD/USD 1.3436 -0.1178 1.3459 1.3430