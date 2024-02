Tržby v maloobchodě loni meziročně klesly o 4,1 procenta

Tržby v maloobchodě bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni navzdory růstu v závěru roku meziročně klesly o 4,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle údajů úřadu to byl největší pokles od roku 2001. Za samotný prosinec tržby meziročně stouply o 1,6 procenta. Mírně podle revidovaných údajů úřadu loni rostly tržby obchodníků ještě v listopadu, a to o 0,1 procenta, ale ve všech ostatních měsících ve srovnání s rokem 2022 klesaly.



V roce 2022 také tržby v maloobchodě meziročně klesly, jejich snížení však tehdy bylo mírnější. Činilo 3,8 procenta. Loňský propad tržeb je podle údajů ČSÚ nejvyšší nejméně od roku 2001, od kterého jsou k dispozici data o maloobchodních tržbách ve veřejné databázi úřadu.



Maloobchodní tržby za potraviny loni klesly o 5,3 procenta a za nepotravinářské zboží o 5,2 procenta. Stouply naopak tržby za pohonné hmoty o 4,9 procenta. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly o 4,2 procenta, z toho za prodej vozidel včetně náhradních dílů o 4,7 procenta a za opravy o 2,3 procenta.



V samotném prosinci loni celkové tržby obchodníků zaznamenaly meziroční růst. "Na?zvýšení se podílel prodej nepotravinářského zboží a pohonných hmot," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a?služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. "Z nepotravinářského zboží dosáhly nevyššího meziročního růstu tržeb prodejny s kosmetickými a toaletními výrobky," doplnila.



Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly v prosinci o 2,5 procenta a za pohonné hmoty o 2,3 procenta. Naopak tržby za potraviny klesly o 0,2 procenta. "Tržby za prodej potravin klesaly nepřetržitě již 20. měsíc v řadě, tempo poklesu se však v?prosinci zmírnilo," uvedla Gotvaldová. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel se zvýšily o pět procent, z toho za opravy o 5,5 procenta a za prodej vozidel včetně náhradních dílů o 4,9 procenta.



Tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky v prosinci 2023 meziročně vzrostly o 15,5 procenta, v obchodech s počítačovým a komunikačním zařízením o 11,2 procenta a v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 5,6 procenta. Naopak tržby klesly v prodejnách s výrobky pro domácnost o pět procent, s oděvy a obuví o 3,7 procenta a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 0,6 procenta. Tržby ve specializovaných prodejnách potravin se zvýšily o 1,2 procenta, ale v nespecializovaných poklesly o 0,3 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby v prosinci stouply o 5,5 procenta.



Tržby v maloobchodě vzrostly v prosinci i meziměsíčně, a to o 0,2 procenta. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 0,9 procenta a za nepotravinářské zboží o 0,5 procenta, kdežto za potraviny klesly o 0,4 procenta. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel se meziměsíčně snížily o 0,2 procenta.