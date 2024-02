Summers: Možnost zvýšení sazeb

Larry Summers na Bloombergu komentoval poslední inflační čísla, která ukázala na vyšší než očekávané inflační tlaky. Poukázal na to, že jednorázová čísla nelze přeceňovat a týká se to zejména ledna, který sebou přináší řadu jednorázových vlivů. Na stranu druhou ale poslední data mohou podle ekonoma zpochybňovat tezi hladkého přistání, která v sobě kombinuje silný ekonomický růst a pokračující znatelné snižování inflace.



Podle ekonoma panovalo silné přesvědčení, že náklady spojené s bydlením budou hrát silnou dezinflační roli, ale poslední čísla to nepotvrzují. Ekonom v této souvislosti poukázal na úvahy o tom, že oficiální čísla jsou nadhodnocována kvůli kalkulacím tzv. imputovaného nájemného. Podle těchto teorií je „inflace očištěná o tuto položku výrazně nižší, ale Summers míní, že zde je nutno brát ohled na typ bydlení. A pak „nedostáváme ani zdaleka tak deflační obrázek“.



Ekonom hovořil o svém modelu, který naznačuje inflaci kolem 3,5 %, což je samozřejmě stále výrazně nad cílem centrální banky ve výši 2 %. Trhy podle něj už pochopily, že snižování sazeb v březnu je mimo, květen by na tom měl být podobně. A dokonce existuje „možnost, že další pohyb sazeb bude směrem nahoru, ne dolů.“ A „lidé možná zaměňovali to, co by chtěli, s tím, co je reálné.“

Šéf Fedu Powell podle ekonoma stále opakuje, že cíl inflace leží na 2 % a „pak je těžké si představit, proč by někdo věřil, že Fed se nakonec spokojí třeba s 2,5% inflací.“ Centrální banka by přitom měla být „hrází proti populismu, ne jeho nástrojem,“ uvedl ekonom v souvislosti s úvahami o politickém vlivu na rozhodování Fedu. S tím souvisí i fiskální politika a Summers podle svých slov spolupracuje na projektu reformy daňového systému.



Na CNBC hovořil o posledních datech Mohamed El-Erian. Podle něj letos Fed „nesníží sazby víc než třikrát a nezačne dříve než v červnu“. Trhy se přitom nechaly unést a nová inflační data je probrala ze stavu, kdy moc neuvažovaly nad scénářem hladkého přistání a řadou poklesu sazeb. Ekonom ale míní, že akciové trhy mohou dál růst, inflace je spíše problémem pro dluhopisové trhy, akcie budou ovlivněny silou ekonomiky.



El-Erian míní, že Fed udělal dříve řadu chyb, ale nyní „dělá to, co má,“ problémem je chování trhů, které věří v příliš razantní snižování sazeb. Nyní dochází k přenastavení těchto očekávání. Valuace některých aktiv podle experta klesnou, ale „stranou stojí hodně hotovosti, která na takový pokles čeká.“ Pravděpodobnost recese pak vidí na méně než 50 %.







Zdroj: Bloomberg, CNBC